Здания бывшего завода «Система» на Нижнем озере продают за 156 млн рублей

В Калининграде продают здания бывшего завода «Система» на Нижнем озере. Начальная цена лота — 156,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Центра дистанционных торгов.



Приём заявок осуществляется до 31 мая. Итоги аукциона планируют подвести 7 июня. Организатор торгов в рамках процедуры банкротства ОАО «Система» — арбитражный управляющий. На продажу в числе прочего выставлено четырёхэтажное административно-производственное здание на ул. Клинической, 83 площадью 4818 кв. метров 1900 года постройки. Также в списке нежилое здание комплекса городской больницы, относящееся к ансамблю объектов историко-культурного наследия регионального значения, проходная, компрессорная, трансформаторная подстанция, цех и ещё одно нежилое производственное здание.

Покупателю переходят права соарендатора земельного участка с кадастровым номером 39:15:132401:4 по договору аренды до 2048 года. Задаток для участия в аукционе — 20% от начальной цены лота.

Ранее на указанной территории размещалась часть городской больницы Кёнигсберга, позднее — производственное объединение торгового машиностроения «Калининградторгмаш». В последние годы здания не эксплуатировались. В 2018 суд по иску прокурора запретил использовать комплекс из-за нарушений требований противопожарной безопасности. В 2020 году горвласти перекрыли проход по набережной Нижнего озера вдоль территории «Системы» в связи с угрозой обрушения стен. В 2021 году администрация Калининграда обратилась в прокуратуру для того, чтобы заставить собственника демонтировать часть конструкций — тех, которые признаны аварийными. Ранее завод «Система» был признан банкротом и находится в конкурсном управлении. Кредитор предприятия, ООО «ЖСК «Аркада» провёл работы по консервации аварийных зданий.