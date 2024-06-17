Торги по продаже зданий бывшего завода «Система» не состоялись (фото)

Торги по продаже зданий бывшего завода «Система» признаны несостоявшимися. Соответствующая информация размещена на сайте Центра дистанционных торгов.

К участию в торгах был допущен только один участник — индивидуальный предприниматель Александр Некипелов, зарегистрированный в Омске. Согласно данным открытых источников, основной вид деятельности ИП — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Ценовое предложение, представленное участником, — 156,7 млн рублей. Начальная стоимость лота составляла 156,6 млн.

Заявки на участие в торгах подавали ещё четыре компании. Согласно протоколу, лотом также интересовались ООО «Балтийский завод робототехники», ООО «Завод автокомпонентов», ООО «Завод компактных электромобилей» и ООО «Автотор Холдинг Инвест». Учредителем первых трёх компаний также является ООО «Автотор Холдинг». В каждом случае основанием решения об отказе в доступе к участию в торгах послужило несоблюдение участниками требований федерального закона о банкротстве. К заявке не было приложено обязательство заявителя исполнять условия конкурса. Вторая указанная в протоколе причина — «участником торгов отражены недостоверные сведения об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к кредитору».

Как сообщил «Новому Калининграду» организатор торгов, в настоящее время на продажу указанного имущества действует судебный запрет. «Решением Ленинградского районного суда города Калининграда от 19.04.2019 по делу № 2-756/2019 запрещена эксплуатация комплекса зданий: литеры Б, Д3, Е, Д, Д2, В, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 до устранения выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности», — отмечено в протоколе.

Торги в рамках процедуры банкротства ОАО «Система» организовал арбитражный управляющий. На продажу в числе прочего выставлено четырёхэтажное административно-производственное здание на ул. Клинической, 83 площадью 4818 кв. метров 1900 года постройки. Также в списке нежилое здание комплекса городской больницы, относящееся к ансамблю объектов историко-культурного наследия регионального значения, проходная, компрессорная, трансформаторная подстанция, цех и ещё одно нежилое производственное здание.

Покупателю переходят права соарендатора земельного участка с кадастровым номером 39:15:132401:4 по договору аренды до 2048 года. Задаток для участия в аукционе — 20% от начальной цены лота.

Ранее на указанной территории размещалась часть городской больницы Кёнигсберга, позднее — производственное объединение торгового машиностроения «Калининградторгмаш». В последние годы здания не эксплуатировались. В 2018 суд по иску прокурора запретил использовать комплекс из-за нарушений требований противопожарной безопасности. В 2020 году горвласти перекрыли проход по набережной Нижнего озера вдоль территории «Системы» в связи с угрозой обрушения стен. В 2021 году администрация Калининграда обратилась в прокуратуру для того, чтобы заставить собственника демонтировать часть конструкций — тех, которые признаны аварийными. Ранее завод «Система» был признан банкротом и находится в конкурсном управлении. Кредитор предприятия, ООО «ЖСК «Аркада» провёл работы по консервации аварийных зданий.