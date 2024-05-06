В Пионерском разрешили построить два многоквартирных дома

Региональные власти выдали разрешение на строительство двух жилых домов в Пионерском. Здания появятся в поселке Рыбное, на улице Рабочей. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Разрешение на строительство домов получила компания «Пр-Строй», оно действует до 29 июня 2028 года. Общая площадь первого здания составит 15 555,5 квадратных метра, второго — 9969,6 «квадрата». Один из домов запроектирован семиэтажным, информация о высотности второго в реестре не указана.

По сведениям из ЕГРЮЛ, учредителем и гендиректором компании «Пр-Строй» является Иван Астапов. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.