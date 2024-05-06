В Пионерском разрешили построить два многоквартирных дома

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Региональные власти выдали разрешение на строительство двух жилых домов в Пионерском. Здания появятся в поселке Рыбное, на улице Рабочей. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Разрешение на строительство домов получила компания «Пр-Строй», оно действует до 29 июня 2028 года. Общая площадь первого здания составит 15 555,5 квадратных метра, второго — 9969,6 «квадрата». Один из домов запроектирован семиэтажным, информация о высотности второго в реестре не указана.

По сведениям из ЕГРЮЛ, учредителем и гендиректором компании «Пр-Строй» является Иван Астапов. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.

В конце 2023 года губернатор Антон Алиханов, высказывая идею о «слиянии» Светлогорска и Пионерского, называл улицу Рабочую в числе трех дорог, которая соединяет два курорта. В апреле власти утвердили приказ о ее комплексной застройке компанией «СК Макрострой». Подробнее планы по объединению муниципалитетов в областном правительстве не раскрывают. Что о них думают эксперты, читайте в материале «Нового Калининграда» по ссылке.

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