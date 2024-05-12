Архитектор о бастионе «Грольман»: основная задача — открыть вход всем посетителям

Одна из основных задач команды, которая занимается приспособлением бастиона «Грольман» для современного использования — открыть вход для всех посетителей. Об этом рассказала архитектор Мария Зеткина в Telegram-канале проекта.



«Наша команда работает совместно с московскими архитекторами — бюро Ostap. Плюс у нас в команде привлечённые специалисты по освещению и озеленению. На сегодняшний день бастион „Грольман“ скрыт от глаз жителей. Наша основная задача и вызов как архитекторов — включить его в „ткань“ города, открыть вход всем посетителям, жителям города, туристам и вдохнуть новую жизнь в это архитектурное сооружение», — отметила архитектор.

К противоаварийным мерам на «Грольмане» инвестор бастиона приступил в январе 2024 года. Соответствующее разрешение компания «Актив» получила осенью 2023 года. В ноябре фирме был выделен льготный кредит на реализацию проекта в размере 500 млн рублей.

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Инвестор планирует открыть в бастионе музей, кафе, ресторан, различные мастерские, а также событийные площадки для проведения культурных и развлекательных мероприятий. «Полный цикл ревитализации», как сообщали ранее в «Корпорации развития Калининградской области», рассчитан до 2027 года. В 2024 году для посетителей планируется открыть капонир бастиона, где «разместятся несколько точек притяжения для жителей Калининграда и гостей региона».