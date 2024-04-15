Консервация «открытой раны»: что происходит в бастионе «Грольман»

В Калининграде на бастионе «Грольман» продолжаются противоаварийные работы, после чего инвесторы планируют приступить к приспособлению исторического объекта на Литовском валу под размещение музея, кафе и ресторана. Что именно происходит в фортификационном сооружении, арендованном компанией «Актив», «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе регионального правительства.



К противоаварийным мерам на «Грольмане» инвестор бастиона приступил еще в январе этого года (до получения льготного финансирования в размере 500 млн рублей), а разрешение на них акционерное общество «Актив» получило осенью 2023 года. Ранее у компании не было опыта работы с памятниками архитектуры: в пресс-службе правительства области со ссылкой на «Корпорацию развития Калининградской области» пояснили, что она была создана непосредственно для реализации инвестиционного проекта.

Стоит отметить, что посетить стройплощадку журналистам не дали. Руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов еще в марте заявлял корреспонденту «Нового Калининграда», что попасть на объект пока нельзя. Зато 1 апреля инвестором был создан телеграм-канал, в котором он решил рассказать о «новой жизни бастиона».

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград

«Ничто так не греет наши сердца, как новость о том, что ещё один архитектурный памятник дождался своего часа и взят на ревитализацию, — говорилось в приветственной публикации, которой открывался канал, — Сегодня тот самый случай коснулся старичка „Грольмана“ — крупнейшего бастиона Грольмановского верхнего фронта. Впереди ещё много работы, но грандиозные планы уже реализуются, жизнь кипит!»

8 апреля появился первый пост, в котором раскрывались (правда, лишь в общих чертах) некоторые подробности о деятельности подрядчика.

«В первую очередь консервация коснулась крыши памятника — „открытой раны“ бастиона. Перекрытие между 3-м этажом и крышей было в аварийном состоянии, осыпалось и представляло серьёзную угрозу: эта часть здания могла разрушиться, — сообщили авторы канала. — Для работ над крышей на территории „Грольмана“ обустроили строительную площадку и смонтировали два башенных крана. Установленные конструкции разобрали аварийную кровлю третьего этажа левого крыла бастиона. Также осуществлены работы по заливке бетона. Параллельно ведётся разработка и детализация архитектурных решений, чтобы приспособить бастион к современному использованию».

Представитель инвестора добавил, что «первые встречи в бастионе состоятся уже в этом году». По такому поводу представители «Корпорации развития Калининградской области» в конце января уточняли, что в 2024 году для посетителей планируется открыть капонир бастиона, где «разместятся несколько точек притяжения для жителей Калининграда и гостей региона».

В пресс-службе правительства области «Новому Калининграду» пояснили, что в состав проектной команды входят «специалисты различных направлений деятельности, в том числе историки, ландшафтные дизайнеры, строители, проектировщики, специалисты в области права». «Для проведения работ по консервации объекта приглашена компания, имеющая лицензию на сохранение памятников и объектов культурного наследия, ООО „Новострой“», — сообщили в пресс-службе.

В правительстве указали и весь перечень объектов, переданных инвестору на правах аренды. Сообщалось также, что именно должны успеть сделать его подрядчики в установленный договором срок. «В первую очередь инвестору нужно завершить противоаварийные работы и остановить разрушение бастиона в соответствии с требованиями задания на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения „Бастион „Грольман“: редюит, капонир, полукапониры (2 шт.), казематы горжевой части (2 шт.), въездные ворота, 1851 год, город Калининград, улица Литовский вал, 21, 21 литер А, Б, В, Г, Д, Е, Ж“ от 13.12.2022 года. В рамках следующего этапа будут проведены ремонтные работы, затем последует приспособление объекта к современному использованию».

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград

В пресс-службе напомнили, что инвестор планирует открыть в бастионе музей, кафе, ресторан, различные мастерские, а также событийные площадки для проведения культурных и развлекательных мероприятий. «Полный цикл ревитализации», как сообщали ранее в «Корпорации развития Калининградской области», рассчитан до 2027 года.

Отметим, что Ольга Стороженко — гендиректор компании «Актив», представители которой заявляли о готовности инвестировать в восстановление бастиона 1,2 млрд рублей, — также является управляющим партнером «Западной юридической компании». Доля в этой фирме ранее принадлежала бывшему вице-премьеру регионального правительства Гарри Гольдману.

Власти заключили договор аренды бастиона «Грольман» и земельного участка под ним с компанией «Актив» в 2023 году. В 2021 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в иске бывшему инвестору бастиона Грольман в Калининграде — компании «Бриз». Экс-арендатор исторического объекта просил признать договор аренды действующим, а уведомление об отказе от его исполнения, направленное подведомственным Минкульту агентством, — недействительным.

Согласно исторической справке портала Prussia39, бастион «Грольман» был построен в Кёнигсберге в 1851 году по проекту Эрнста Людвига фон Астера и назван в честь реформатора прусской армии генерала Карла Вильгельма фон Грольмана. Объект входил в систему оборонительных сооружений Литовского вала. Во время штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года в бастионе «Грольман» размещался командный пункт 367-й пехотной дивизии Вермахта, поэтому укрепления подверглись значительным разрушениям. В послевоенные годы помещения крепости использовались в качестве овощехранилища. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 бастион «Грольман» получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Текст: Иван Марков, фото: Денис Туголуков / Новый Калининград