Союз архитекторов попросил областные власти пересмотреть кадровую политику

Региональное отделение Союза архитекторов России (КОСАР) попросило областное правительство пересмотреть кадровую политику в отрасли. Организация направила письмо за подписью председателя правления Игоря Ли (имеется в распоряжении редакции «Нового Калининграда») в адрес вице-премьера областного правительства Дмитрия Кускова.

«Сложилась практика назначения на должность министра градостроительной политики Калининградской области специалиста, не обладающего компетенцией в области градостроительства и архитектуры, а главный архитектор Калининградской области выведен из состава министерства. Градостроительной отраслью управляют не архитекторы и градостроители, что может привести к системным градостроительным ошибкам», — говорится в письме.

В документе отмечается, что региональные власти выразили готовность к сотрудничеству с Союзом архитекторов. В связи с этим архитекторы предложили предварительно обсуждать на экспертном совете КОСАР проекты генпланов, правил землепользования и застройки и проекты планировок. Организация также выступила с инициативой создать рабочие группы, на которых будут обсуждаться проекты, запланированные к вынесению на заседания областного градсовета.

Ранее региональное отделение Союза архитекторов России требовало приостановить работу градсовета. Председатель правления организации Игорь Ли подписал открытое письмо на имя губернатора Антона Алиханова. Архитекторы указывали, что функции и задачи совета предполагают формирование градостроительной политики, но они не выполняются. Вместо этого «рассматриваются проекты отдельных зданий». Архитекторы сочли необходимым «пересмотреть существующий подход, наметив пути оптимизации деятельности архитектурно-градостроительного совета».