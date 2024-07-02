В Светлогорске разрешили построить ещё одну 4-этажку

На Калининградском проспекте в Светлогорске разрешили построить ещё один четырёхэтажный дом. Зданию планируют присвоить номер 19. Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства.



Разрешение выдано компании «Штерн и К» 21 июня и действует в течение пяти лет. Строительство запланировали на земельном участке с кадастровым номером 39:17:020022:259 площадью 2 534 кв. метра. Общая площадь здания составит, согласно документам, 3848 кв. метров.

3 июня компания «Штерн и К» получила разрешение на строительство 4-этажки на соседнем земельном участке с кадастровым номером 39:17:020022:258.

В мае 2024 года компании «Штерн и К» разрешили вырубить на соседнем участке с кадастровым номером 39:17:020022:257 площадью 9492 кв. метра 44 дерева для осуществления строительства.

ООО «Штерн и К» зарегистрировано с 2011 года в Калининграде на ул. Бассейной. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.