Архитекторы одобрили проект горизонтальной многоэтажки на Острове

Эскизы: презентация с заседания градсовета

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект многоэтажного дома с горизонтальным расположением одного из корпусов на Октябрьском острове. Соответствующее решение вынесено на заседании во вторник, 16 июля.

Автор проекта Артём Коротяев представил архитекторам девять визуализаций высотного дома. Проектировщики увеличили этажность здания с 24 до 26, учли фасады из крупноформатных материалов и новое цветовое решение облика. При этом эксперты отметили, что нынешнего числа парковочных мест для комплекса с квартирами, коммерческими помещениями, фитнес-залом, рестораном и конференц-залом не хватает.

В сентябре 2023 года территорию под жилой комплекс на Острове передали по результатам торгов компании из Санкт-Петербурга «Смоленское». Аукцион инициировала Корпорация развития Калининградской области. На торги выставляли не участок непосредственно, а право приобретения опциона на заключение договора субаренды на инвестиционных условиях. Как поясняли в корпорации, право собственности на землю сохраняется за регионом.

ЖК с подземным паркингом появится на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140505:270 площадью 1,16 га. Проектом предусмотрены жилые помещения площадью не менее 35 тысяч кв. м, гостиница на минимум 130 номеров, спа и фитнес-зал с бассейном на четыре дорожки, а также конференц-зал, ресторан, кафе и торговые помещения.

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