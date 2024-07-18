В Славске повторно выставили на торги бывшее здание муниципального управления (фото)

Администрация Славского района повторно выставила на торги историческое здание бывшего муниципального управления с разрешенным использованием под гостиничное обслуживание. Как отмечается в извещении на сайте ГИС «Торги», начальная цена имущества — 7 млн рублей. В феврале здание выставлялось на продажу за 3,5 млн рублей, но торги были отменены.



Как отмечается в проекте договора, имущество планируется продать с аукциона. Торги назначены на 9 августа. Победитель торгов получит в собственность нежилое здание с целевым назначением «гостиница» площадью 467,3 кв. м и земельный участок площадью 1653 кв. м под гостиничное обслуживание.

Отметим, что в настоящее время здание не используется, окна в нём частично отсутствуют.

Как отмечает портал prussia39.ru, здание администрации муниципалитета было построено в начале прошлого века на Маркт-штрассе. В начале нулевых в нём располагалась гостиница «Феникс». В последние несколько лет оно пустует. Объектом культурного наследия здание официально не является.

Фото: ГИС «Торги»