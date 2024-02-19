Администрация Славска продает историческое здание муниципального управления (фото)

Фото: ГИС «Торги»
Фото: ГИС «Торги»
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В Славске администрация решила продать с аукциона дом № 7 по улице Школьной, в котром на начало ХХ века находилось муниципальное управление. Информация об этом опубликована на сайте ГИС «Торги».

Постановление о приватизации объекта с кадастровым номером 39:12:010022:29 было подписано 9 февраля. Его площадь — 467,3 квадратных метров. Вместе со зданием продается земельный участок с кадастровым номером 39:12:010022:309 и площадью 1653 квадратных метров (категория — земли населённых пунктов, вид разрешенного использования — гостиничное обслуживание).

Начальная цена здания — 3 086 000 рублей, шаг аукциона — 5% (154 300 рублей).

Согласно порталу prussia39.ru, здание администрации муниципалитета было построено в начале прошлого века на Маркт-штрассе.

«Фасады выполнены из полнотелого красного керамического кирпича, оштукатурены, завершены венчающими карнизами с дентикулами, в уровне первого этажа северного, лицевого, фасада декорированы кирпичными тягами, — говорится на портале об архитектурных особенностях объекта. — Оконные проёмы в уровне второго и мансардного этажей северного фасада обрамлены штукатурными наличниками, в уровне первого этажа декорированы подоконными карнизами и прямыми сандриками. По центру северного фасада выполнен портал главного входа, завершённый прямым сандриком, в уровне мансардного этажа — мезонин с двумя осями оконных проёмов и треугольным фронтоном под двухскатной крышей. Справа и слева от мезонина, а также по центру западного и восточного фасадов выполнены люкарны с лучковыми перемычками под арочными крышами».

В начале нулевых здание занимала гостиница «Феникс». В последние несколько лет оно пустует.

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