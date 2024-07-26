Власти меняют ПЗЗ Зеленоградского округа в интересах проекта «Русская Балтика»

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Три кадастровых квартала (в общей сложности около 400 земельных участков) в районе пос. Поваровка предлагается включить в границы посёлка и установить для них территориальная зону «Объектов делового, общественного и коммерческого назначения» (индекс «О-2»). Приказ о соответствующих изменениях в ПЗЗ Зеленоградского округа подготовило министерство градостроительной политики Калининградской области.

Приказ, подписанный и.о. министра Аленой Пабула, предлагает изложить в новой редакции графическое изображение фрагмента карты градостроительного зонирования ПЗЗ округа «в части включения земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 39:05:030612, 39:05:030614, 39:05:030615, в границы населенного пункта «поселок Поваровка» и установления территориальной зоны «О-2».

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Отметим, в течение июня власти Зеленоградска проводили общественные обсуждения, которые касались соответствующих изменений ПЗЗ «в целях строительства курорта федерального значения». «Жители Зеленоградского района и пос. Поваровка положительно отнеслись к перспективе строительства курорта в п. Поваровка по программе „Пять морей“», — отмечалось на сайте администрации.

В заключении о результатах обсуждений говорится, что в них приняли участие шесть человек, в том числе, пять — в период работы экспозиции, всего было проведено две консультации. В журнале учета посетителей экспозиции, которая была размещена в пос. Поваровка в июне, было оставлено пять записей. «Со строительством курорта „Русская Балтика“ появятся рабочие места для сельского населения, зоны отдыха. Полностью поддерживаю инфраструктуру курорта», — отметили участники обсуждений.

В графическом плане, представленном администрацией, отмечается, что 221 га будет выделен под рекреационную территорию, 142 га — под санаторно-курортную зону, 77 га — под кластер креативных индустрий и кино, 66 га — под жилье, 10 га — под аквапарк и т.п.

В январе администрация Зеленоградского округа представила проект, по которому размежёванная территория поделена на две зоны: общественно-деловую и курортную — с площадями в 319,54 и 160,54 га соответственно.

Экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о планах по созданию курорта на побережье посёлка Поваровка под Янтарным в апреле 2023 года. Сейчас у проекта два рабочих названия — «Белая дюна» и «Русская Балтика». Особенностью курорта должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. До «Русской Балтики» также хотят запустить электрички с автономным ходом. Стоимость проекта оценивается в 416 млрд рублей.

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Иллюстрация: администрация Зеленоградска


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