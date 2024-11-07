Два месяца «подумать»: в начале проспекта Победы хотят расселить два дома (фото)

Застройщик рассчитывает расселить два двухэтажных многоквартирных дома на пересечении проспекта Победы с улицей Марины Расковой, напротив «реконструируемой» поликлиники. Известно об этом стало во время подготовки к сносу расселённого дома № 8 на проспекте Победы, на месте которого сестра спикера Заксобрания Андрея Кропоткина планирует построить четырёхэтажный особняк с мансардой «в стиле виллы Шмидта». В середине октября представитель застройщика встретился с жильцами. О чём он им рассказывал, готовы ли жители покинуть свои квартиры и что может появиться на месте двухэтажек, выяснял «Новый Калининград».

В начале октября (по другим данным, в конце сентября) на дверях подъездов домов № 15 и № 17 по проспекту Победы появились объявления от имени администрации «ЖЭУ-18». В них говорилось, что 10 октября в 18:00 собственников квартир решил собрать представитель застройщика «Элит Строй» «по вопросу расселения».

Жители, с которыми встретился «Новый Калининград», подтвердили факт встречи. В частности, собственница квартиры из дома № 15 Елена заявила, что на собрании присутствовали практически все жильцы.

«Как я поняла, встречавшийся с нами человек предлагал очень маленькую сумму. Если не ошибаюсь, 100 тысяч рублей за квадратный метр, — заявила Елена. — Я ранее планировала продать свою квартиру, и мне предлагали больше. В нашем доме есть те, кто согласен съехать, но две квартиры категорически против».

Елена пояснила, что переезд в её планах есть, но точно не в этом году. Некоторые соседи, по её словам, также планировали улучшать свои жилищные условия, однако торопить события не собирались.

«В ходе собрания я поняла только то, что эти люди хотят на месте наших домов что-то построить. Но что именно, нам не сказали», — добавила она.

Соседи Елены во мнениях разделились. Один, маломобильный инвалид, переехать готов, но только в том случае, если будет ясность, куда именно. Другие же заявили, что «у застройщика ничего не выйдет, если хотя бы один жилец выскажется против».

В доме № 17 позиция по расселению более понятная. Большая часть жильцов высказывается за переезд, так как они устали от «нехорошего соседа». Дело в том, что в одной из квартир проживает, по их словам, «асоциальный мужчина», который держит у себя восемь собак (причём на улицу он их, как утверждают соседи, не выводит). Кроме того, четыре из восьми квартир 17-го дома отключены от газа по вине жильца, устроившего ремонт. Подключить газ не удалось, так как после проверки газовщиков были выявлены проблемы, которые так и не были устранены. В итоге жители два года пользуются газовыми баллонами и электрическими плитками.

Что касается «нехорошего соседа», то он, как уверяют жители, ведёт ночной образ жизни и приносит в дом вещи со свалок, которые размещает на чердаке и в подвале. Итогом этой деятельности стало появление в подъезде крыс.

«На собрании выступал какой-то мужчина, — рассказывает Ирина, проживающая в 17-м доме. — Он не назвал своего имени и фамилии. По-моему, только название своей компании озвучил, но я его не запомнила. Мужчина сказал, что у нас есть два месяца на то, чтобы подумать над его предложением. Также он заявил, что компания готова выплатить компенсацию деньгами „в пределах разумного“ или помочь найти квартиру».

Из разговора Ирина поняла, что представитель застройщика проводил встречу для того, чтобы понять, стоит ли «ввязываться в эту историю». Конкретные суммы компенсаций он не озвучивал, однако заметил, что оценка будет проводиться «по рыночным ценам».

«В нашем доме, насколько я поняла, практически все хотят съехать, — продолжила Ирина. — Но я не очень хочу, потому что вложилась в своё жильё. Я тут 25 лет живу. Конечно, и меня многое не устраивает, потому что капитальный ремонт у нас делать не торопятся. В доме № 15 больше тех, кто против расселения. Люди просто не хотят уезжать из своего района. Однако этот человек сказал так: „Если не согласятся жильцы 15-го дома, мы рассмотрим вариант сноса только дома № 17“».

В «ЖЭУ-18» «Новому Калининграду» сообщили, что никаких объявлений управляющая компания не размещала, однако на собрание её представитель действительно был приглашён неким застройщиком.

В Калининградской области зарегистрировано пять компаний с похожими названиями: три идентичны по написанию («Элитстрой»), одна — в два слова («Элит Строй»), и ещё одно название пишется через дефис («Элит-Строй»). После общения с представителями этих компаний выяснилось, что человек, встречавшийся с жителями домов № 15 и № 17, имеет отношение к застройщику «Элитстрой», возглавляемому, согласно данным ЕГРЮЛ, предпринимателем Захаром Ксанаевым. Эта компания не так давно построила четырёхэтажный жилой дом на улице Энгельса (в районе перекрёстка с улицей Нахимова). На сайте, созданном для продажи квартир в этой новостройке, сообщается, что реализацией занимается уже не «Элитстрой», являвшийся заказчиком объекта, а «Престиж Строй». При этом на портале указано два номера телефона.

По первому номеру ответил мужской голос. Мужчина отказался представиться, однако заметил, что действительно занимается выкупом квартир на проспекте Победы «в частном порядке».

«Я предложил этим людям выкупить их жильё, вот и всё, — сообщил он. — Квартиры — для моих личных нужд. В компании „Элитстрой“ я не работаю, но я с ними сотрудничаю. Этот телефон там раньше работал».

Мужчина сообщил, что не является риелтором. Далее он заявил, что не хотел бы комментировать ситуацию с домами на проспекте Победы, добавив: «Вы пишете недостоверную информацию и раздуваете из мухи слона, пока никто и ничего не расселяет». Кроме того, он отметил, что никаких объявлений на подъездах от имени компании «Элитстрой» не размещал.

По второму телефону с упомянутого выше портала ответил женский голос, однако собеседница, поначалу представившаяся сотрудницей компании «Элитстрой», также отказалась назвать своё имя. Когда речь зашла о расселении домов на проспекте Победы, девушка заявила следующее: «У вас какая-то кривая информация. Проверьте её, пожалуйста. Мы этим не занимаемся».

На официальный запрос, отправленный редакцией на единственный электронный адрес компании, имеющийся в открытом доступе, в течение недели застройщик не ответил.

Оба дома, 15-й и 17-й, были построены в конце 50-х годов по типовым проектам. С момента постройки капитального ремонта в них не было, при этом, как уточнили в мэрии Калининграда, постройки не являются аварийными и не включены в соответствующую программу расселения.

Согласно карте функционального зонирования, утверждённой приказом министерства градостроительной политики 17 июня текущего года, указанные дома находятся в зоне застройки малоэтажными жилыми домами. То есть застройщик сможет построить на месте двухэтажек дома высотностью до четырёх этажей, включая мансарду. Если, конечно, как в случае с домом по проспекту Победы, 8, не будет инициировано изменение Генплана и Правил землепользования и застройки.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград