Владельцем компании-застройщика сквера у прокуратуры стал депутат Кухарев

Депутат окружного Совета Зеленоградска Леонид Кухарев стал единственным владельцем компании «Магистраль», которая застраивает сквер у областной прокуратуры на ул. Горького в Калининграде. По данным ЕГРЮЛ, соответствующая запись была внесена в реестр 17 июня 2025 года. Как отмечает портал Rugrad, представитель Кухарева сообщил, что компания намерена достроить отель в сквере.

«Представитель Леонида Кухарева в беседе с RUGRAD подтвердил намерение достроить гостиницу в „предусмотренные разрешением на строительство сроки“. О планируемом объеме инвестиций говорить пока рано, отметил собеседник издания», — сообщил портал.

Ранее фирма принадлежала иностранным компаниям «Аккордо Лимитед» и «Харпрат Энерпрайз Корпорэйшн Лимитед», зарегистрированным в Объединённых Арабских Эмиратах, после ею владели Владимир Маслов, в 2013-2014 годах занимавший пост гендиректора ООО «Домина Рус», и акционерное общество «Преатони Груп Са», зарегистрированное в 2018 году в Швейцарии.

Гостиницу в начале улицы Горького начали строить в 2014 году, ей планировали открыть к ЧМ-2018 под итальянским брендом Domina. Согласно документации, инвестору разрешили построить разновысотное здание в 5-9 этажей с двухуровневым подземным паркингом, общая площадь объекта должна была составить 12 863 квадратных метра. Комплекс собирались ввести в эксплуатацию сначала в конце 2016-го, затем срок перенесли на конец 2017-го, а потом стройку и вовсе законсервировали. Разрешение на строительство при этом продлевалось.

В марте 2025 года глава администрации города Елена Дятлова рассказала журналистам, что власти рассчитывают, что решение вопроса о достройке гостиницы «Домина» будет принято не позднее 2026 года. При этом горвласти намереваются синхронизировать обустройство Каштанового парка со строительством.

Леонид Кухарев является владельцем строительных компаний, застраивающих Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. В частности, его фирма построила 12-этажный жилой комплекс на 464 квартиры на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева, д. 11, известный как «высотка на Донского» (директором компании-застройщика значилась депутат Зеленоградского окружного Совета от КПРФ Елена Вакуленко). Его компания получила право построить жилой комплекс из трёх корпусов общей площадью 30 тыс. кв. метров на 307 квартир в Зеленоградске на ул. Потемкина в обмен на строительство базы ДЭП в Переславском. Также Кухарев имеет отношение к компании, которая строит семиэтажный дом около эстакадного моста напротив Музея изобразительных искусств.

Отметим, что Леонид Кухарев в 2020 году возглавил список КПРФ на выборах в окружной Совет Зеленоградска, однако после регистрации выбыл из списка и выиграл выборы как самовыдвиженец по одному из одномандатных округов. Елена Вакуленко была выдвинута КПРФ и прошла в Совет по одномандатному округу.