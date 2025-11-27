Очевидцы: в центре Зеленоградска возводят дом с нарушением этажности

Фото предоставлено очевидцем.
Фото предоставлено очевидцем.
Все новости по теме: Точечная застройка

В зоне малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами в центре Зеленоградска возводят дом, который по действующим нормам превышающий параметры этажности, рассказали «Новому Калининграду» местные жители. По их словам, точечная застройка развернулась недалеко от вокзала.

«Речь идет о здании, которое возводится на ул. Первомайской. Архитектурно это выглядит ужасно, его тянут и тянут выше, уже построено четыре этажа», — рассказал собеседник. В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки, эта часть ул. Первомайской в Зеленоградске относится к зоне Ж-4 «для застройки индивидуальными жилыми домами». Как отмечается в текстовой части ПЗЗ, в этой зоне разрешено строительство не более трех этажей, высотность — не более 12 метров. На сайте администрации Зеленоградска в реестре разрешений на строительство индивидуальных жилых домов информации о стройке на ул. Первомайской нет. «Новый Калининград» направил в администрацию официальный запрос на предоставление информации о строительстве.

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:05:010308:332, площадью 866 кв. м.. В 2020 году право аренды участка было выставлено на аукцион. Срок действия договора аренды — 20 лет, начальный размер годовой арендной платы составлял 1 776 000 рублей. На тот момент участок также располагался в зоне застройки малоэтажными жилыми домами. Основные виды разрешённого использования: индивидуальные, блокированные, многоквартирные жилые дома до 3 надземных этажей, включая мансардный, и т.п.

В конце мая жители Зеленоградска рассказали «Новому Калининграду» о строительстве четырехэтажного здания в центре Зеленоградска недалеко от водонапорной башни на ул. Ткаченко. По документам строение значилось баней, его возводил депутат Багратионовского совета Дмитрий Фенютин. Администрация Зеленоградска в январе инициировала иск о признании здания самовольной постройкой. В июне производство по делу было приостановлено, как отмечается в карточке дела, была назначена судебная экспертиза.

Фото предоставлены очевидцами 

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter