Очевидцы: в центре Зеленоградска возводят дом с нарушением этажности

В зоне малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами в центре Зеленоградска возводят дом, который по действующим нормам превышающий параметры этажности, рассказали «Новому Калининграду» местные жители. По их словам, точечная застройка развернулась недалеко от вокзала.

«Речь идет о здании, которое возводится на ул. Первомайской. Архитектурно это выглядит ужасно, его тянут и тянут выше, уже построено четыре этажа», — рассказал собеседник. В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки, эта часть ул. Первомайской в Зеленоградске относится к зоне Ж-4 «для застройки индивидуальными жилыми домами». Как отмечается в текстовой части ПЗЗ, в этой зоне разрешено строительство не более трех этажей, высотность — не более 12 метров. На сайте администрации Зеленоградска в реестре разрешений на строительство индивидуальных жилых домов информации о стройке на ул. Первомайской нет. «Новый Калининград» направил в администрацию официальный запрос на предоставление информации о строительстве.

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:05:010308:332, площадью 866 кв. м.. В 2020 году право аренды участка было выставлено на аукцион. Срок действия договора аренды — 20 лет, начальный размер годовой арендной платы составлял 1 776 000 рублей. На тот момент участок также располагался в зоне застройки малоэтажными жилыми домами. Основные виды разрешённого использования: индивидуальные, блокированные, многоквартирные жилые дома до 3 надземных этажей, включая мансардный, и т.п.

В конце мая жители Зеленоградска рассказали «Новому Калининграду» о строительстве четырехэтажного здания в центре Зеленоградска недалеко от водонапорной башни на ул. Ткаченко. По документам строение значилось баней, его возводил депутат Багратионовского совета Дмитрий Фенютин. Администрация Зеленоградска в январе инициировала иск о признании здания самовольной постройкой. В июне производство по делу было приостановлено, как отмечается в карточке дела, была назначена судебная экспертиза.

Фото пред

оставлены очевидцами







Telegram | MAX