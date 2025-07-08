Госэкспертиза одобрила проект капремонта общежития КГТУ

Проект комплексного капитального ремонта общежития № 3 КГТУ прошёл государственную экспертизу. Речь идёт о здании на ул. Горького, 19. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 8 июля. Документацию для экспертизы подготовило калининградская инжиниринговая компания «Панорама». В качестве экспертной организации выступило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» из Москвы. Указанный застройщик — Калининградский государственный технический университет.

Напомним, что в прошлом году КГТУ получил на ремонтные работы федеральную субсидию в сумме 112,575 млн руб. Средства были направлены на капитальный ремонт крыши и фасада здания по проспекту Мира, 2А, и на капитальный ремонт фасада, водосточной системы и отмостки здание по ул. Генделя, 1–3. В апреле 2025 года госэкспертиза одобрила проект фасада и кровли корпуса университета на ул. Калязинской.