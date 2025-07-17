Под Светлогорском хотят построить 600 тыс. кв. м жилья для 17 тыс. жителей

Министр градостроительной политики Калининградской области Кристина Подскребкина подписала приказ, утверждающий «проект планировки территории с проектом межевания в его составе в целях реализации инвестиционного проекта „Светлогорск Golf& Residence“ в пос. Зори г. Светлогорска Калининградской области». Документ опубликован на портале правовой информации. Проект разработан по инициативе АО «Специализированный застройщик „Раушен Хотел Ресорт“», его общественные обсуждения прошли в Светлогорске в июне 2025 года. Общая площадь территории — 700 га.

«Для целей проекта планировки территории участок объединен в один район, делится на 4 микрорайона („Западный“, „Восточный“, „Северный“, „Гольф поле“), существующая численность населения в границах территории, в отношения которой осуществлена подготовка проекта планировки, на 01 января 2025 года составляет 517 чел, расчетная численность населения составит 17000 чел.», — отмечается в документе.

В пос. Зори на участке, который граничит с Зеленоградским округом, Пионерским, Калининградским шоссе Светлогорска, планируется возвести 600 тыс. кв. метров жилой площади. В частности, речь идет о 5000 квартир площадью 260 тыс. кв. м в домах до семи этажей, 4800 квартир общей площадью 250 тыс. кв. м в домах до пяти этажей, 1500 квартир в малоэтажных домах, 200 индивидуальных домов и т.п.

На территории также планируется размещение аквапарка, торговых центров, административных зданий, гостиниц, заведений общепита и общественного обслуживания. Из социальной инфраструктуры запланированы шесть детсадов, начальная школа на 350 мест и две школы на 1000 и 1000 мест, ФОК с теннисными кортами, поликлиника. Предусмотрена территория и для гольф-поля — площадью 11,254 млн кв. м. Осуществлять строительство планируется в восемь очередей — с 2025 по 2042 годы.

Проект квартала с полем для гольфа в Светлогорске получил одобрение инвестсовета в 2021 году. Тогда предполагалось, что 10 земельных участков в 539 га передадут компании «Раушен Хотел Ресорт». В июле 2023 стало известно, что в областном правительстве начали готовить изменения в генплан Светлогорска. Часть из них касалась территории вокруг поселка Зори, на которой было запланировано гольф-поле. Спустя время власти заявили, что СЗ «Раушен Хотел Ресорт» не предоставили в аренду земли под инвестиционный проект.

Компания «Раушен Хотел Ресорт» в настоящее время занимается застройкой променада в Светлогорске. Территорию застройщик получил без торгов, поскольку проект был признан масштабным на инвестиционном совете при губернаторе. Генеральный директор компании — Алексей Васин. Как утверждали «Ведомости» в 2020 году, он имел отношение к бизнесу семьи Дениса Мантурова, занимавшего на то время пост министра промышленности и торговли РФ.