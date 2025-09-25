Власти разрешили построить многоквартирный дом на ул. Кошевого-Интернациональной

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на ул. Кошевого — ул. Интернациональной в Калининграде. Разрешение получило ООО «СЗ „Минстрой“» 11 сентября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:142015:89, предназначенном под высотную застройку. Его уточнённая площадь составляет 6 767 кв. м, а стоимость по кадастру — 42,8 млн руб. Разрешение будет действительно до 11 сентября 2030 года.

ООО «СЗ „Минстрой“» зарегистрировано в Калининграде на Московском проспекте. Генеральным директором и учредителем выступает Наталья Ревенко.

Градсовет одобрил проект в апреле 2025 года. Он предполагает появление четырёх секций жилого комплекса этажностью 9, 10, 12 и 16 этажей. Все они будут объединены подземной парковкой. ЖК рассчитан на 361 квартиру. Предполагается, что там будут проживать 460 человек. Для обеспечения потребностей в социальной инфраструктуре жителей на первом этаже заказчиком предусмотрено размещение центра дополнительного образования для детей. Экспертиза одобрила проект в августе. Тогда застройщиком значилась ИП Сальникова Виктория Эдуардовна.