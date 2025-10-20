Власти Зеленоградска продают аварийный дом в центре города у Розы ветров (фото)

Администрация Зеленоградского округа выставила на аукцион нежилое здание в центре города по ул. Володарского, 16а. Начальная цена — 35 млн руб., торги назначены на 14 ноября 2025 года. Информация размещена на сайте torgi.gov.

Нежилое здание площадью 166,6 кв. м расположено по адресу: ул. Володарского, д. 16а, кадастровый номер 39:05:010110:38. Победитель торгов также получит в аренду на десять лет земельный участок площадью 711 кв. м с кадастровым номером 39:05:010110:271. По данным ФГИС ЕГРН, двухэтажное здание довоенной постройки признано аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Как отмечается на геоинформационном портале, земельный участок под зданием имеет назначение «под гостиничное обслуживание».

Дома, расположенные за колесом обозрения, около площади «Роза ветров», признали аварийными в 2018 году. Жильцы дома № 16а на ул. Володарского получили новые квартиры в пос. Малиновка.

В марте 2025 года областные власти выдали разрешение на строительство рядом с этим участком восьмиугольного пятиэтажного здания гостиничного комплекса. Оно запланировано участке с кадастровым номером 39:05:010110:250 на улице Володарского между домами № 8 и № 16Б. Разрешение выдано ООО «СЗ «Солнечный берег» 4 марта 2025 года. Оно будет действовать до 4 января 2026-го.