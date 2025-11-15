Власти Зеленоградска продали аварийный дом у Розы ветров за 35 млн

Администрация Зеленоградского округа продала нежилое здание в центре города по ул. Володарского, 16а. Лот был реализован за 35 млн 89 тыс. руб., торги состоялись 14 ноября. Об этом сообщается на сайте torgi.gov.

Согласно размещенной информации, единственным участником и победителем электронного аукциона стал ООО «Семейный парк». Помимо аварийного здания площадью 166,6 кв. м, расположенного за колесом обозрения, компания также получает в аренду на десять лет земельный участок площадью 711 кв. м.

Как отмечает портал «Руград», «„Семейный парк“ является юрлицом аттракциона — колесо обозрения „Глаз Балтики“ на променаде в Зеленоградске. Массив под приобретенной „аварийкой“ непосредственно примыкает к территории колеса обозрения с восточной стороны».

Напомним, Дома, расположенные за колесом обозрения, около площади «Роза ветров», признали аварийными в 2018 году. Жильцы дома № 16а на ул. Володарского получили новые квартиры в пос. Малиновка.

В марте 2025 года областные власти выдали разрешение на строительство рядом с этим участком восьмиугольного пятиэтажного здания гостиничного комплекса. Оно запланировано участке с кадастровым номером 39:05:010110:250 на улице Володарского между домами № 8 и № 16Б. Разрешение выдано ООО «СЗ «Солнечный берег» 4 марта 2025 года. Оно будет действовать до 4 января 2026-го.

