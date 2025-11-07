Облвласти разрешили построить гостиницу в овраге на ул. Динамо в Светлогорске

Областные власти выдали разрешение на строительство гостиницы в овраге около серпантинной дороги на ул. Динамо в Светлогорске. Разрешение получило ООО «КДС Девелопмент» 30 октября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Архитектурная концепция проекта была одобрена на заседании градостроительного совета Калининградской области 11 апреля. Территория застройки — 4524 кв.м. Отель будет «встроен» между кафе «Очаг» и пятиэтажным домом на ул. Динамо. Площадь здания — 10,127 тыс. кв. м, оно рассчитано на 111 номеров — стандартных и класса люкс. Со стороны улицы Динамо фасад гостиницы имеет высоту 3,9 м., со стороны променада — 19,5 м. В октябре проект прошел экспертизу.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010004:1048, предназначенном под гостиничное обслуживание. Стоимость по кадастру составляет 24,7 млн руб. Разрешение будет действительно до 30 октября 2030 года.

ООО «КДС Девелопмент» зарегистрировано в Калининграде на ул. Дзержинского. Генеральным директором выступает Ирина Казакова, а совладельцем — Роман Андреянов.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!