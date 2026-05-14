Комплекс на 534 квартиры: градсовет одобрил третью очередь ЖК «Русская Европа» (фото)

В Калининграде на улице Молодой гвардии планируется построить многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в рамках строительства жилого комплекса «Русская Европа». Представленный на заседании градостроительного совета Калининградской области 13 мая проект был одобрен его членами к дальнейшей реализации.

Предыдущее обсуждение оказалось довольно бурным — архитекторы раскритиковали проект, оправив его на доработку. На этот раз было представлено новое видение третьей очереди «Русской Европы». На участке с кадастровым номером 39:15:132901:880 предлагается построить комплекс в 5-13 этажей, в котором будет 534 квартиры на 816 человеке. Также предусмотрены рабочие места в административных помещениях для 140 человек. Спроектирована наземно-подземная парковка на 498 машиномест. Жилой комплекс будет состоять из десяти секций, каждая из которых оборудован двумя лифтами и незадымляемой лестницей.

Что касается внешнего облика комплекса, то, по словам докладчика архитектора Ильи Соловьева, третья очередь «Русской Европы» «формирует выразительный городской квартал с активным уличным фронтом и внутренней благоустроенной средой». «Архитектурное решение основано на сочетании современной жилой технологии и образами исторической европейской городской застройки, характерной для Калининграда, — подчеркнул Соловьев. — При этом проект не является прямой стилизацией под историческую архитектуру. Остроконечные силуэты-кровель, фронтоны, кирпичные фасады, вертикальные окна и дробная пластика объемов позволяет связать проект с локальным контекстом, но при этом решение остается современным».

Архитектор Игорь Идиатулин поинтересовался, есть ли какая-то общая концепция застройки территории. «А то сейчас получается, что выделяется, участок и на нём просто возводится объект, — обратил он внимание членов совета. — Мы видим архитектурное решение конкретного здания. А как это будет выглядеть в комплексе и какова общая градостроительная идея — непонятно».

Ситуацию попытался прояснить руководитель проекта «Русская Европа в Калининграде» Виктор Иванюк. Он объяснил, что изначально за основу планировалось взять концепцию московского архитектора Александра Асадова. «Но мы при этом понимали что без школы, которой в концепции не было, ничего не получится, поэтому выделили под неё три гектара, и это изменило весь генплан, — сообщил он, добавив, что общая концепция застройки в ближайшее время будет представлена.

«Понимаю обеспокоенность, — поддержал Идиатулина архитектор Александр Башин. — Часто у нас бывает так: нанимается известный архитектор из Москвы, например, Асадов, предлагается очень хорошая концепция, предусматривающая общественные пространства. Но потом наступает „бытие жизни“ — нужно строить садик, школу и так далее. В итоге от этой концепции остаются рожки да ножки».

В целом к представленному проекту члены совета отнеслись благосклоннее, чем к предыдущему. Были лишь небольшие пожелания. Александр Башин высказал мысль, что темные балконы на фоне кирпичной стены смотрятся мрачновато, и что у одного из фронтонов «слишком маленькие ножки». «Основная проблема предыдущего проекта заключалась в перегруженности формами и цветом. В этом случае все, конечно, стало лучше», — отметил он. Игорь Ли также поддержал проект, отметив, что «стало чище и лаконичней». Но при этом высказал мысль, что длинный ряд неплохих, но примерно одинаковых знаний, тянущихся вдоль одной улицы, может утомить.

В итоге градсовет одобрил проект к дальнейшей реализации.