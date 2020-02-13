«Не навреди»: как должен измениться к августу остров Канта (фото)

В Калининграде начался второй этап благоустройства острова Канта. Подрядчика, готового за 116 млн рублей воплотить в реальность фантазии архитекторов и областных властей, нашли в декабре, контракт заключили в конце января. В правительстве рассчитывают, что работы завершатся к августу — как раз к фестивалю «Калининград Сити джаз», который решил переехать из Центрального парка на остров Канта. «Новый Калининград» рассказывает, как должен измениться остров, что будет с парком скульптур и где появятся новые концертные площадки.



Проектом благоустройства острова Канта занималась компания «Другая архитектура». К ЧМ-2018 времени и денег хватило только на косметический ремонт — с центральной аллеи убрали клумбы, заменили скамейки, подлатали набережные. В основном работы коснулись правой части парка (если смотреть от эстакадного моста). Левая сторона с пышными зарослями и полным отсутствием освещения осталась любимым уголком отдыхающих со спиртными напитками в любое время года. Нынешнее благоустройство должно охватить всё, что не попало в первый этап — оставшуюся часть парка, подпорные стенки, подмостовое пространство, территорию вокруг собора и прочее.

«Общий принцип проект — не навреди. Это касается существующей градостроительно-планировочной структуры острова, она сохраняется такой, какой была во время создания парка в 50-60-е годы. Дополнительно появляется сеть прогулочных дорожек, идет замена покрытий, благоустройство, озеленение, освещение, малые архитектурные формы. Ремонт всех подпорных стенок по периметру, потому что все-таки это приподнятая территория исторически, и такой как бы приподнятый вал был создан во время создания парка», — пояснил советник губернатора Вячеслав Генне.

Контракт на проведение работ власти заключили с гурьевской компанией «Обмен плюс». Эта же контора занималась благоустройством парка «Муза» в Светлогорске. К работам подрядчик, как утверждает Генне, приступил несколько недель назад. Начали со снятия покрытия у Кафедрального собора и эстакадного моста. Гранитные плиты от эстакадного моста планируется перенести к Кафедральному собору и уложить их вдоль стен, а также у входной группы в здание.

«Площадь демонтируемых плит под мостом соответствует площади укладываемых плит вокруг самого собора. Они равны, эти площади, поштучно это все актируется. С острова они никуда не увозятся, они здесь будут находиться. Плиты укладываются в качестве прогулочной тропы вокруг самого собора, и лучшие из них будут отобраны и уложены у входа в собор. Сами стены собора являются объектом экспозиции — там большое количество эпитафий, информации исторической, и это прямо отдельная экскурсия — прогулка вокруг собора. Как раз люди будут ходить по этим лещадным плитам. Они очень аутентичные», — рассказал Вячеслав Генне.

Во время восстановления собора на территории вокруг него появилось 5-7 разных типов покрытия — бетонная плитка, асфальт, те самые лещадные плиты и брусчатка разного типа. Сейчас планируется вдоль стен собора, как уже говорилось, уложить плиты, а остальную территорию замостить брусчаткой, максимально близкой к исторической. Воссоздавать мощение архитекторы хотят по образцу сохранившегося участка у Медового моста. Также проектом предусмотрено обновление подпорных стенок — с помощью клинкерного кирпича планируется воссоздать очертания довоенных улиц.

Перед Кафедральным собором архитекторы хотят сформировать площадь — передвинуть кассы, убрать клумбы и замостить всё пространство брусчаткой. на месте касс должен появиться летний амфитеатр с деревянными ступенями-лавками для отдыха и возможностью монтировать сцену для концертов. Всего, по словам Генне, на острове предусмотрено четыре площадки для проведения различных мероприятий — амфитеатр на соборной площади, поляна с видом на здание Биржи, центральная аллея и, как вариант, пространство под мостом.

Отдельный проект разработан для освещения — планируется не только установить фонари в парке, но и монтировать декоративную подсветку. «В декоративной подсветке вишенкой на тортике будет сам собор. Это заливка крыши, карнизов, стен, контрфорсов, основных групп, мэппинг будет на фасаде для разных сюжетных мероприятий, как на Большом театре в Москве. Шоу такое. Будут подсвечены самые ярко-выраженные ландшафтные группы и композиции. Отдельный проект связан с подсветкой подмостового пространства», — объяснил советник губернатора. Кроме того, на кроне одного из деревьев хотят разместить световую инсталляцию объёмной головы Иммануила Канта, которую должно быть хорошо видно с эстакадного моста.

Все лавки и урны уже закуплены, торговые палатки планируется убрать с острова. Скульптурный парк решили не трогать, только привести в порядок. «Это было дважды обсуждено, и члены совета по культуре сказали — давайте не будем трогать, оставим как исторически зафиксированный элемент среды. Новая структура дорожек учитывает расположение всех скульптурных композиций», — подчеркнул Вячеслав Генне. Завершить все работы, по расчётам властей, подрядчик должен до августа.