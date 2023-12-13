Высотка на высотках: у стадиона на Острове хотят построить 20-этажный ЖК

Инвестор из Санкт-Петербурга планирует построить рядом со стадионом на острове Октябрьском в Калининграде многофункциональный жилой комплекс высотой 18-20 этажей. Архитектурную концепцию представил на заседании областного градсовета в среду, 13 декабря, руководитель питерского архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн, разрабатывавший одну из концепций застройки территории вокруг Дома Советов.

ЖК появится на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140505:270 площадью 1,16 га. Он расположен на пересечении Солнечного бульвара и Триумфальной аллеи. Проектом предусмотрены жилые помещения площадью не менее 35 тысяч кв. м, гостиница на минимум 130 номеров, спа и фитнес-зал с бассейном на четыре дорожки, а также конференц-зал, ресторан, кафе и торговые помещения.

По словам Явейна, основная парковка будет рассчитана на 311 мест. Наряду с ней планируется обустроить стоянку на 10 мест для инвалидов. Архитектор отметил, что, разрабатывая архитектурный облик, авторы решили продолжить «шахматный стиль, который выработался в каких-то соседних кварталах». В качестве строительного материала инвестор выбрал бетон.

Мнения архитекторов по поводу представленного проекта разделились. Советник губернатора Вячеслав Генне назвал будущий ЖК «интересным прекрасным объектом». Работу также поддержали Игорь Ли, Олег Васютин и Андрей Денисов. В то же время Сергей Гулевский назвал его «злой шуткой». «Объемно-пространственная композиция не выверена, она какая-то приблизительная. Мне объект не нравится, и я считаю, есть веские основания», — пояснил эксперт.

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов также высказал мнение, что объект «не сел ни объемно-пространственно, ни эстетически». «Очень смелый проект, но, на мой взгляд, он не туда пошел как-то», — сказал чиновник. Председатель градосовета Евгений Костромин заключил, что проект одобрен к дальнейшей доработке и реализации большинством членов градсовета.

В сентябре территорию под жилой комплекс на Острове передали по результатам торгов компании из Санкт-Петербурга «Смоленское». Аукцион инициировала Корпорация развития Калининградской области. На торги выставляли не участок непосредственно, а право приобретения опциона на заключение договора субаренды на инвестиционных условиях. Как поясняли в корпорации, право собственности на землю сохраняется за регионом.

С победителем аукциона заключили договор по начальной цене контракта — 290,4 млн рублей. Компания, которой передали участок на Острове, входит в ГК «Лидер Групп», основанную сенатором Александром Некрасовым.

Изображения из презентации, представленной на заседании градсовета 13 декабря