«Плохая тенденция»: что говорят риелторы о признании банкротом основателя «Акфена»

В конце января областной арбитражный суд признал банкротом основателя строительной группы «Акфен» Зейрали Байтарова по иску московского кредитора Дмитрия Караваева. Бизнесмен задолжал почти 148,6 млн рублей, в отношении него ввели процедуру реструктуризации долга. В «Акфене» заверили, что решение суда никак не повлияет на исполнение обязательств компании перед дольщиками и контрагентами. «Новый Калининград» узнал мнение риелторов об этой ситуации.

«Байтаров Зейрали Мусаддинович не является ни кредитором, ни акционером АО СЗ „Акфен“, что исключает предъявление каких-либо правопритязаний на имущество и денежные средства компании по его личным обязательствам», — заявили в строительной группе бизнесмена, комментируя введение в отношении него процедуры банкротства.



Как следует из решений судов, задолженность возникла у Байтарова по договорам займа. Помимо остатка долгов с него были взысканы проценты за пользование деньгами. В «Акфене» заверяют, что обязательства основателя компании перед Дмитрием Караваевым являются его обязательствами как физлица и застройщика никак не затрагивают.

«Компания не допустит неисполнения обязательств по передаче людям их квартир, необходимые силы и средства для этого имеются», — говорится в ответе строительной группы на запрос «Нового Калининграда». В «Акфене» сообщили, что сейчас идут судебные разбирательства по поводу обоснованности введения в отношении Байтарова процедуры реструктуризации долга, а также обоснованности возникновения у него задолженности перед Дмитрием Караваевым.

По мнению гендиректора Союза профессиональных риелторов Татьяны Гилевой, «это плохая тенденция». Однако она посоветовала покупателям «не бросаться продавать квартиры, которые не достроены». «Я думаю, что самое важное — это сейчас не паниковать и не выходить на рынок всем дольщикам. Надо просто успокоиться, — прокомментировала эксперт. — Я думаю, что будет создана какая-то общественная группа либо будет создан какой-то такой орган, и дольщики и уполномоченные люди, в том числе и в правительстве или в министерстве строительства, юристы организуют встречу, разъяснят позицию свою. Всё достроят».

Глава гильдии риелторов Калининградской области Олег Перевалов считает, что ситуация с банкротством основателя «Акфена» на покупателях квартир не отразится, поскольку последние объекты строились по проектному финансированию. «По тем домам, где было проектное финансирование — для этого оно и было сделано, чтобы народ не рисковал», — сказал Перевалов.

По его словам, в случае если для достройки объектов будут искать нового исполнителя, сроки их сдачи сдвинутся, но несущественно: «Я думаю, что паниковать не стоит. Просто, наверное, будет легкая техническая задержка».



Заместитель директора строительной компании «Дом Инвест» Евгений Афанасьев также указал, что большинство объектов сейчас строится в рамках 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости») и деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах. «Данные счета раскрываются только после ввода объекта в эксплуатацию, и уже это гарантирует дольщикам сохранность их средств, вложенных в покупку строящегося жилья», — констатировал эксперт.

Текст: Елена Калугина, Мария Власенкова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград