К участию в деле о банкротстве основателя «Акфена» привлекли банк

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К участию в деле о банкротстве основателя строительной группы «Акфен» Зейрали Байтарова привлекли «Банк Жилищного Финансирования». Соответствующее определение областного арбитражного суда опубликовано в судебной картотеке.

Согласно документу, финансовое учреждение привлекли третьим лицом по ходатайству представителя Байтарова. Заседание по делу должно было пройти 24 апреля. В связи с привлечением третьего лица его отложили на 29 мая. О переносе также ходатайствовал один из адвокатов основателя группы «Акфен» из-за «невозможности явки».

В конце января суд признал Зейрали Байтарова банкротом по иску московского кредитора Дмитрия Караваева. Бизнесмен задолжал почти 148,6 млн рублей, в отношении него ввели процедуру реструктуризации долга. В «Акфене» заверили, что решение суда не повлияет на исполнение обязательств перед дольщиками и контрагентами. «Компания не допустит неисполнения обязательств по передаче людям их квартир, необходимые силы и средства для этого имеются», — сообщали в строительной группе.

Компании группы «Акфен» занимаются строительством жилья и социальных объектов, среди которых был корпус школы № 50. Здание ввели в эксплуатацию с большим отставанием от графика.

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