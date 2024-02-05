В замке Нойхаузен начали восстанавливать разрушенный флигель и круглую башню (фото)

В замке Нойхаузен начались работы по восстановлению разрушенного флигеля и снесенной до уровня фундамента круглой башни. В выходные в официальном паблике замка появились фотографии процесса заливки оснований под эти здания. О сложностях, с которыми столкнулись подрядчики, «Новому Калининграду» сообщил директор работающей на этом объекте компании «Мироздание» Михаил Тимошенко.

«Больше 220 кубических метров пойдут на заливку усиливающих конструкций в подвале северного флигеля, на фундамент воссоздаваемой башни южного флигеля и итоговую фундаментную плиту воссоздаваемого западного флигеля, — рассказали представители подрядчика в своей группе „ВКонтакте“. — В работе задействовано 50 рабочих, 10 автобетоносмесителей и 48 метровый бетононасос».

Директор компании «Мироздание» (подрядчик на этом объекте) Михаил Тимошенко рассказал «Новому Калининграду», что до заливки сохранившиеся элементы основания зданий были обследованы. «Мы очень тщательно все проверили, шурфы сделали и радарные обследования на всякий случай провели — там абсолютно ничего нет, никаких пустот. К сожалению или к счастью», — отметил Тимошенко. При этом, по словам подрядчика, с восстановлением самого удаленного от входной группы флигеля есть некоторые проблемы, так как его изображений практически не осталось. Нет у компании «Мироздание» и его чертежей.

Фото: сообщество «Замок Нойхаузен»

«По башне очень много материалов и фотографий, однако по разрушенному флигелю у нас на руках всего пара снимков, — пояснил Тимошенко. — Восстанавливать будем по ним. К сожалению, до сих пор мы не получили от немецкой стороны никаких чертежей. Запрос и мы сами делали, и наши коллеги. Не могу сказать, что какие-то глобальные изменения в наших планах могут произойти с получением новой информации из архивов. Мы знаем, что это было двухэтажное здание с плоской кровлей. Зубцами оно повторяло входную группу. Наши проектировщики понимают, как воссоздать если не точную копию, то очень близкое к оригиналу здание».

По круглой башне, как уверяет подрядчик, работать будет намного проще.

«Во-первых, ее изображений у нас куда больше, а, во-вторых, сохранилась стена, рядом с которой стояла эта башня, — -продолжает Тимошенко. — Мы смогли отмасштабироваться и будем создавать объект со стопроцентной идентичностью. Камни, которые вы видели во время осмотра замка, являются одним из несущих элементов нового фундамента — он возводится на них. Те камни, которые находятся выше уровня земли (их всего два, по-моему), останутся частью цоколя. Стена от них и пойдет».

Ранее Михаил Тимошенко уже рассказывал, что самый дальний флигель замка — «темное пятно». Запросы по поводу его чертежей и изображений в немецкие архивы проектировщики делали в том числе через знакомых, живущих в Германии.

В 2010 году замок, признанный объектом культурного наследия федерального значения, был передан РПЦ, до этого сооружение находилось в федеральной собственности.

Заказчиком восстановления замка является ООО «Возрождение» (ее учредитель Калининградская епархия), получившая финансирование по региональной программе вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот (в июле 2023 года сообщалось, что инвестору одобрили льготный займ в размере 352,5 млн рублей). Подрядчик уже сообщал, что на объект в 2024 году готов зайти первый инвестор. РПЦ планирует обустроить замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу и оранжерею.

В начале января сообщалось, что входная группа замка уже восстановлена.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград, сообщество «Замок Нойхаузен»