Проект реконструкции второго корпуса «Янтарной мануфактуры» прошёл экспертизу

Госэкспертиза одобрила проект приспособления второго корпуса «Янтарной мануфактуры» на ул. Портовой для современного использования под музей. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Проектную документацию подготовила компания «Восточно-Прусский ландшафт» по заказу областного Музея янтаря. Положительное заключение получено 13 марта 2024 года.

В августе 2023 года проект прошёл историко-культурную экспертизу. Документация была разработана несколько лет назад, однако в 2021 году её решили откорректировать из-за роста цен на стройматериалы.

В рамках реконструкции предусмотрено укрепление и восстановление исторического облика фасадов корпуса с сохранением его конструктивных особенностей. Согласно проекту, в здании будет четыре этажа, включая мансардный. На первом оборудуют вестибюль с кассой, зонами отдыха, гардеробом и санузлами. На втором и третьем этажах хотят разместить экспозиционные залы. Функционально здание разделят на две части: посетительскую и административно-обслуживающую. Главный вход для посетителей предусмотрен со стороны ул. Портовой.

В здании решили восстановить историческую винтовую лестницу, которая соединяет все этажи. Также предусмотрено обустройство новой лестницы, которая будет использоваться в том числе в качестве эвакуационной. Кроме того, планируют оборудовать два лифта — пассажирский и грузопассажирский.

Для работников музея предусмотрен служебный вход с южной стороны корпуса. На четвёртом этаже для них оборудуют кабинеты, на первом — технические и вспомогательные помещения. Посетительскую и административную части объединят атриумом, для чего над внутренним двором обустроят стеклянную кровлю. В этом пространстве хотят сделать лекционный зал.

Корпус мануфактуры, перешедший к Музею янтаря, будет предназначен в том числе для проведения научных конференций, семинаров и реализации проекта «виртуального музея», который предполагает демонстрацию коллекций известных мировых собраний янтаря в России и за рубежом. В одном из залов хотят установить сенсорные столы для демонстрации плана Пальмникена — нынешнего Янтарного.

Согласно проекту, на фасадах здания частично сохранят красный кирпич, отдельные участки будут иметь светло-серый и терракотовый цвета. Для металлической кровли предусмотрено полимерное покрытие серого цвета. Крышу собираются восстановить по историческим фотографиям.

Разработчики проекта решили сохранить оконные и дверные проемы с рассветом на первом-четвёртом этажах и высокие арки в вестибюле. В помещениях первого этажа оставят своды Монье.

Янтарная мануфактура на улице Портовой в Калининграде включает бывшие административный и производственный корпуса, а также гаражи. Производственный корпус и гаражи в конце 2013 года передали в оперативное управление Музею Мирового океана. Проект реконструкции этой части здания, разработанный на средства грантов, прошёл экспертизу в 2021 году, но тоже потребовал доработки. Работу планировали провести в рамках программы приграничного сотрудничества, но финансирование прекратилось. В этой части бывшей мануфактуры запланирован историко-культурный центр «Морское наследие». На сегодняшний день музей отремонтировал по программам приграничного сотрудничества гаражи и открыл в них реставрационные мастерские.