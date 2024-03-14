Проект реконструкции второго корпуса «Янтарной мануфактуры» прошёл экспертизу

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Госэкспертиза одобрила проект приспособления второго корпуса «Янтарной мануфактуры» на ул. Портовой для современного использования под музей. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений. 

Проектную документацию подготовила компания «Восточно-Прусский ландшафт» по заказу областного Музея янтаря. Положительное заключение получено 13 марта 2024 года.

В августе 2023 года проект прошёл историко-культурную экспертизу. Документация была разработана несколько лет назад, однако в 2021 году её решили откорректировать из-за роста цен на стройматериалы.

В рамках реконструкции предусмотрено укрепление и восстановление исторического облика фасадов корпуса с сохранением его конструктивных особенностей. Согласно проекту, в здании будет четыре этажа, включая мансардный. На первом оборудуют вестибюль с кассой, зонами отдыха, гардеробом и санузлами. На втором и третьем этажах хотят разместить экспозиционные залы. Функционально здание разделят на две части: посетительскую и административно-обслуживающую. Главный вход для посетителей предусмотрен со стороны ул. Портовой.

В здании решили восстановить историческую винтовую лестницу, которая соединяет все этажи. Также предусмотрено обустройство новой лестницы, которая будет использоваться в том числе в качестве эвакуационной. Кроме того, планируют оборудовать два лифта — пассажирский и грузопассажирский.

Для работников музея предусмотрен служебный вход с южной стороны корпуса. На четвёртом этаже для них оборудуют кабинеты, на первом — технические и вспомогательные помещения. Посетительскую и административную части объединят атриумом, для чего над внутренним двором обустроят стеклянную кровлю. В этом пространстве хотят сделать лекционный зал.

Корпус мануфактуры, перешедший к Музею янтаря, будет предназначен в том числе для проведения научных конференций, семинаров и реализации проекта «виртуального музея», который предполагает демонстрацию коллекций известных мировых собраний янтаря в России и за рубежом. В одном из залов хотят установить сенсорные столы для демонстрации плана Пальмникена — нынешнего Янтарного.

Согласно проекту, на фасадах здания частично сохранят красный кирпич, отдельные участки будут иметь светло-серый и терракотовый цвета. Для металлической кровли предусмотрено полимерное покрытие серого цвета. Крышу собираются восстановить по историческим фотографиям.

Разработчики проекта решили сохранить оконные и дверные проемы с рассветом на первом-четвёртом этажах и высокие арки в вестибюле. В помещениях первого этажа оставят своды Монье.

Янтарная мануфактура на улице Портовой в Калининграде включает бывшие административный и производственный корпуса, а также гаражи. Производственный корпус и гаражи в конце 2013 года передали в оперативное управление Музею Мирового океана. Проект реконструкции этой части здания, разработанный на средства грантов, прошёл экспертизу в 2021 году, но тоже потребовал доработки. Работу планировали провести в рамках программы приграничного сотрудничества, но финансирование прекратилось. В этой части бывшей мануфактуры запланирован историко-культурный центр «Морское наследие». На сегодняшний день музей отремонтировал по программам приграничного сотрудничества гаражи и открыл в них реставрационные мастерские.

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