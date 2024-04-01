«Восемь лет ожидания»: открытие гостиницы в третьем форте переносят на 2025 год

Компания «Альтримо», принадлежащая супругам Агеевым (соучредительница компании Марина Агеева — экс-глава регионального минтуризма — прим. «Нового Калининграда»), переносит открытие гостиницы в форте № 3 «Король Фридрих III» на 2025 год, а всех остальных объектов инвестпроекта — на третий квартал 2026 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.



Компания «Альтримо» получила в аренду форт № 3 в июне 2016 года. Срок аренды — 49 лет, ежегодная плата составляет 512 тысяч рублей. Проект приспособления форта к современному использованию арендаторы собирались реализовать в 2017–2018 годах, и в итоге на его территории к ЧМ-2018 должен был появиться гостинично-ресторанный комплекс, выставочный зал с экспозициями военного снаряжения «Фортификационное кольцо», фотоэкспозиция и другие полезные для туристов объекты. В гостинице задумывалось устроить 48 номеров категории «четыре звезды» (там же планировалось оборудовать бассейн, сауну, тренажерный зал и конференц-залы), а ресторан с двумя банкетными залами должен был занимать площадь не менее 300 квадратных метров.

Передачу комплекса в июне 2016 года позитивно оценил Александр Ярошук, который на тот момент был главой администрации Калининграда. Он сообщил, что сам бывал в подобном переоборудованном форте в Познани, куда немцы теперь «в очередь за полгода записываются». «Я всегда смотрю не по словам, а по делам. Если они смогли наладить сеть ресторанов и гостиниц, неплохую, которая пережила все кризисы, значит, что-то в этом понимают. Думаю, это те люди, которые подумали сто раз, брать или не брать. Сколько я их знаю, они вроде бы нигде не накосячили», — подчеркнул тогда мэр.

В 2019 году никаких комментариев о готовности объекта от арендаторов не было, несмотря на то, что дедлайны оказались сорванными. Зато региональная Служба охраны объектов культурного наследия в марте того же года сообщала о разработке проекта постановления о корректировке охранных зон форта № 3. С одной стороны, власти смягчили режим использования территории памятника из-за строительства автомобильной развязки, а с другой — ввели ограничения на застройку территории гаражного общества рядом с фортом (высоту объектов в данной зоне ограничили 12 метрами).

Летом 2021 года Марина Агеева впервые за долгое время рассказала о работах на форте через узкопрофильный журнал «Охраняется государством» (издание ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры»). Она сообщила, что реставрация форта на тот момент оценивалась в 365 млн рублей, а сам проект находился лишь на стадии эскиза.

«Мы планируем вложение 115 млн собственных средств, а 250 млн — заем по программе льготного кредитования, которую сейчас проводит региональное правительство, — сообщала Агеева. — Думаем уложиться в четыре года. Программа рассчитана на десять лет, но чем раньше, тем лучше — и для памятника, и для Калининградской области, и для бизнеса».

На февраль 2022 года компания «Альтримо» получила от региона всего 15,8 млн рублей (9% от общей суммы кредитной заявки в 175 млн рублей). В то же время директор областного центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило заявил, что инвесторы форта «Король Фридрих III» намерены представить готовый объект в ближайшие сроки. На тот момент, если верить Лило (на форт журналистов не приглашали), на объекте расчистили территорию от растительности и валежника; установили окна; смонтировали очистные сооружения и вентиляцию; провели работы по алмазному бурению для прокладки наружных сетей; оплатили врезку в систему водоснабжения; приобрели необходимое оборудование для благоустройства территории.

В конце марта 2024 года в пресс-службе регионального правительства «Новому Калининграду» пояснили, что инвестор, получая средства в рамках программы «Финансирование проектов по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот Калининградской области», планировал завершить строительно-монтажные работы в третьем квартале 2023 года, после чего приступить к оснащению объектов форта мебелью и оборудованием.

Марина Агеева. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград

«Второй квартал 2024 года был заявлен компанией периодом ввода проекта в эксплуатацию, — добавили в пресс-службе. — По заявлению заёмщика, он столкнулся с рядом сложностей при производстве строительно-монтажных работ. Возникают непредвиденные инженерно-технические проблемы, которые не позволяют оперативно провести работы, предусмотренные календарным планом. Задержка строительно-монтажных работ отражается и на графике закупок материалов и оборудования для оснащения номеров отеля».

Подрядчик инвестора назвал целый ряд причин задержки. Среди них:

— увеличение сроков поставки строительных материалов из-за логистических ограничений;

— дефицит электрических мощностей на строительной площадке;

— отсутствие удовлетворительных подъездных путей к участкам производства, что приводит к значительному увеличению трудоёмкости из-за невозможности использования строительной техники;

— увеличение объёмов работ, связанных со скрытыми дефектами конструкций, которые невозможно было выявить в полном объёме и оценить до начала работ и на стадии проектирования.

В итоге компания «Альтримо» перенесла сроки ввода в эксплуатацию еще на два года. «Открытие гостиницы планируется в 2025 году, всех остальных объектов инвестпроекта — примерно в третьем квартале 2026 года», — добавили в пресс-службе правительства, уточнив, что инвестор успел вложить в проект 14 203 990,64 рублей собственных средств, а средства займа составляют 87 500 000 рублей (то есть ровно половина ранее заявленных). Отмечается также, что концепция проекта не изменилась.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар, Алексей Милованов / Новый Калининград