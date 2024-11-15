Три года новой жизни: что изменилось на форте «Штайн» после смены хранителей (фото)

Форт «Штайн», который находится на выезде из Калининграда (на месте пересечения Московского проспекта с Южным обходом), пока сложно назвать самой известной городской крепостью, притягивающей к себе туристов. Однако удобное его расположение может в ближайшем будущем изменить эту тенденцию. За три с небольшим года облик исторического объекта серьёзно изменился, но с наполнением помещений арендаторы пока не спешат. Какие перемены можно заметить уже сейчас, выяснял «Новый Калининград».



Ровно три года назад калининградский архитектор Артур Сарниц и его компаньон, руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, пригласили журналистов на форт № 1, чтобы продемонстрировать, в каком состоянии находится исторический объект, который они взяли в аренду на 49 лет. До этого помещения форта занимал Станислав Лаурушонис, считавший себя его хранителем. Однако после того, как он перебрался в новые владения (на правах аренды ему достался форт № 1А «Гребен»), крепость долгое время пришлось расчищать от завалов. На сегодняшний день тут проходят активные восстановительные работы, о которых «Новому Калининграду» рассказал Валерий Щербатых.

Вход на форт «Штайн» в ноябре 2021 года. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

«Мы это время привели его в состояние безопасного использования, вычистили все помещения и открыли к ним доступ, — сообщил Щербатых. — Сейчас мы локально работаем над устройством отопления. Перейти к реализации задуманной нами концепции мы сможем, когда инфраструктура будет окончательно сформирована».

Щербатых пояснил, что в первую очередь форту необходимо приобрести новые мощности у «Россетей», что позволит завести освещение во все помещения крепости.

«Электричество это не только освещение, это вообще жизнь, — продолжил арендатор. — Оно позволит также полноценно заняться отоплением и вентиляцией. Дело в том, что у форта были эти мощности, но их просто украли. Остались только столбы».

На территории форта, несмотря на некоторые инфраструктурные трудности, уже проводятся мероприятия, а также реализуется экскурсионная программа (в этой части арендаторы сотрудничают с несколькими туристическими компаниями). Также в этом году Сарниц и Щербатых получили от Фонда президентских грантов почти пять миллионов рублей на «Создание пространства для мобильных экспозиций и культурно-просветительской деятельности». В рамках грантовой поддержки и почти четырёхмиллионного софинансирования до декабря 2025 года арендаторы должны обустроить часть внутренних помещений форта, построить концертную площадку для проведения мероприятий на открытом воздухе и организовать серию культурно-просветительских событий.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

«После того, как мы закончим со стяжкой, отоплением и электричеством мы сделаем первое музейное пространство, где можно будет с том числе проводить лекции, — сообщил Щербатых. — Это будет первый универсальный зал с возможностью проведения видеопрезентаций и мероприятий для детей».

Часть территории и помещений форта оформлена при участии реконструкторов, которые время от времени проводят здесь свои тактические занятия. Кроме того, по словам Щербатых, на территории функционирует реставрационная лаборатория, также некоторые помещения, которые на текущий момент оборудованы каминами, «обживаются» общественниками.

«К нам не приходят алчные люди, которые ставят какие-то жёсткие условия, сами мы тоже силой никого сюда не тащим. Мы помещения обживаем постепенно и потихоньку, примерно по пять-десять в год. Всё взаимодействие мы выстраиваем на взаимовыгодных и понятийных вещах», — пояснил он.

Валерий Щербатых также объяснил, зачем ему и Артуру Сарницу понадобился первый форт, когда они уже эксплуатируют форт № 11.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

«Учитывая, что мы с Артуром создавали некоммерческую организацию под названием „Фортификационное наследие Калининградской области“, мы ставили перед собой задачу объединения всех фортов, — рассказал он. — От этой задачи мы не отказывались, эта организация должна сопровождать, помогать развивать. Форт „Штайн“ до того, как мы сюда пришли, был практически брошен. То, что здесь проживала семья, это была трагедия, из которой никто не сделал выводов. Нужно было подключать новые инструменты какие-то, а инструмент тут был всего один — сделать достопримечательное место, открыть для посещений, завести сюда туристический маршрут».

Напомним, что форт «Штайн» в Калининграде открылся для посетителей в начале июля 2022 года. На сегодняшний день он работает ежедневно с 10:00 до 18:00 (полный билет стоит 400 рублей, а льготный — 200, цена экскурсии, расписание которых опубликовано на сайте и в паблике арендаторов, включена в стоимость билета).

Ранее Артур Сарниц сообщал журналистам, что в его планах — создание на территории исторического памятника пространство, посвящённое Belle Époque — «Прекрасной эпохе» — историческому периоду, предшествующему Первой мировой войне.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград