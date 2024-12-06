Сарниц — о форте «Штайн»: «Мы выдернули его из оцепенения и мрака неустроенности»

Форт № 1 «Штайн», расположенный в конце Московского проспекта, постепенно наращивает турпоток готовится к полноценной электрификации. О трудностях арендаторов и поступательном восстановлении объекта на заседании научно-методического совета по культурному наследию в среду, 4 декабря, рассказал архитектор Артур Сарниц, оформивший форт в аренду на 49 лет вместе со своим компаньоном, руководителем компании «Строймонтажсервис» Валерием Щербатых.



«Третий годы мы там находимся, — рассказал Сарниц. — Самое главное, что мы сделали — мы выдернули его из оцепенения и мрака неустроенности. Нельзя сказать, что предыдущие люди, которые там находились (до этого помещения форта занимал Станислав Лаурушонис, считавший себя его хранителем — прим. „Нового Калининграда“), не сохранили его — он сохранили его абсолютно точно. Но я уже однажды говорил: не мы выбираем форты, а они выбирают нас. Почему-то так сложилась, что та семья, прожив там 30 лет, не смогла за это время никаких документов на форт оформить. Нас федеральное агентство АУИПИК („Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры“ — прим. „Нового Калининграда“) буквально уговаривало, чтобы мы взяли его. Мы даже не очень хотели,потому что это большая ответственность».

К этому объекту, как уверяет Сарниц, новые пользователи отнеслись «более рационально и разумно». По словам архитектора, на первом этапе от хлама его помогли расчистить волонтеры организации «Хранители руин», далее арендаторы провели реставрацию ворот форта и начали подготовку к электрификации объекта.

«Мы неожиданно столкнулись с такой проблемой, что там абсолютно нет электричества, — продолжил Сарниц. — Его попросту уворовали. Бывает так, что воруют велосипеды, а бывает, что воруют электроэнергию. Сейчас мы находимся в ситуации, которая сложная, но решаемая. Мы запросили мощности. Поначалу были какие-то неимоверные условия, а сейчас мы приходим к консенсусу».

На данном этапе, если верить Артуру Сарницу, форт находится на «твёрдых рельсах посещаемого объекта»: там оборудованы дорожки, отремонтированы заборы, приведены в порядок воздуховоды. Также монтируется отопление, готовятся к приёму экспозиций первые помещения, а также оборудуются туалеты.

Сарниц отметил, что форт № 1 «более интегрирован в инфраструктуру, чем форт № 11», эксплуатацией которого арендаторы занимаются параллельно.