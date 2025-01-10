Магазины, гостиницы, офисы: топ-5 дорогих коммерческих объектов в Пионерском

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» занялась поиском коммерческих объектов, которые выставлены на продажу в Пионерском. Как показал анализ сайтов сервисов «Авито», «Циан» и «Домклик», цены в этом сегменте рынка недвижимости пока не могут «догнать» предложения в Зеленоградском округе, но уже конкурируют со Светлогорском. Самые дорогие объекты традиционно связаны с гостиничным бизнесом и обойдутся покупателям в несколько сотен миллионов рублей. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 9 января 2025 года. Редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Этаж в апарт-отеле — 300 млн рублей

Пятиэтажный отель апартаментного типа на 90 номеров расположен в Советском переулке, на «первой линии от дороги». В продаже находится первый этаж здания с коммерческими помещениями «под любой вид деятельности» площадью 860 м². Указанные характеристики: витражные окна, подземный паркинг, естественная вентиляция, центральное кондиционирование, автономное отопление, сигнализация. Стоимость квадратного метра — 348 838 рублей.

Апарт-отель рядом с пляжем — 290 млн рублей

«Аутентичное» трёхэтажное здание общей площадью 1432 м² находится на ул. Комсомольской, в 150 метрах «от одного из лучших пляжей области и резиденции президента» (утверждается в объявлении). В действующем отеле 29 номеров «с качественным евроремонтом». «В подвале сухие помещения, где можно разместить прачечную, спортзал, кафе, на первом этаже здания размещаются арендаторы (магазины напитков, сувениры, оргтехника)», — говорится в описании. Кроме того, в отеле расположен офис МФЦ.

Здание продаётся «с имуществом, бытовой техникой, клиентской базой» и представляет собой, как утверждает автор, «прекрасную инвестиционную возможность». Стоимость квадратного метра — 202 513 рублей.

Здание свободного назначения — 40,2 млн рублей

Двухэтажное здание «с полнопрофильным полупoдвальным пoмещением» общей площадью 268,3 м² продаётся на ул. Донской. «Первый этаж в аренде хлебного мaгaзинa и мaгaзинa мясо-молочных продуктов. Второй этaж — двухкомнатные апартаменты. <...> Пpигoдно пoд мaгазины, гocтиницы, oфиcы», — гласит описание. Потенциальным покупателям также обещают «свой земельный учacтoк для размещения стоянки aвтo» и «морe, вокзалы, рынок в шaгoвoй доступности». Стоимость квадратного метра — 150 тыс. рублей.

Магазин в ЖК — 21,5 млн рублей

Торговое помещение площадью 134,1 м² находится в жилом комплексе в районе ул. Рабочей, «в 150-200 метрах от Балтийского моря, в 300 метрах от автобусной остановки муниципального маршрута». Указанный срок сдачи дома — 2024 год. Помещение продаётся в «сером ключе». «Дома спроектированы с оглядкой на архитектуру, исторически характерную для территории Восточной Пруссии: высокие, острые фронтоны, использование в фасадах облицовочного кирпича, фальцевые кровли. Системы видеонаблюдения с доступом и управлением через приложение федерального оператора», — говорится в описании. Стоимость квадратного метра — 160 тыс. рублей.

«Три в одном» «на собственном кусочке планеты» — 16 млн рублей

Одноэтажный торговый павильон площадью 64,5 м² расположен на ул. Гвардейской, рядом с администрацией округа. Автор объявления называет предложение «уникальным», т.к. указанный объект «в центре курортного города» — это «три в одном: магазин, земля, бизнес». Потенциальным покупателям обещают «хорошие подъездные пути», «собственную парковку», «свежий ремонт фасада — 2023», новую систему видеонаблюдения и охранную сигнализацию, современное торговое оборудование и прочее. Бизнес, как утверждается, налажен и продаётся только в связи с переездом. «У кого есть желание, идея и возможности, предлагаем рассмотреть покупку торгового павильона со сложившейся историей бизнеса на собственном кусочке планеты», — пишет автор. Стоимость квадратного метра — 250 тыс. рублей.

Текст: Игнат Родионов, фотографии с сайтов avito.ru, domclick.ru и cian.ru.