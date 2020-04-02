Морриконе и Пьяцолла: Калининградская филармония покажет концерт онлайн

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская областная филармония покажет свой концерт онлайн 2 апреля в 19:00. В программе — музыка Александра Глазунова, Эннио Морриконе, Астора Пьяцоллы и других композиторов. Присоединиться к просмотру можно в группе филармонии в Facebook.

В концерте принимают участие Камерный оркестр филармонии, пианистка Анна Ушакова и саксофонистка Вероника Кожухарова. «Вероника Кожухарова сегодня — признанная звезда нового поколения российских виртуозов-инструменталистов. С прекрасной профессиональной школой (окончила Российскую Академию музыки, аспирантуру, изучала тонкости игры на саксофоне на мастер-классах видного французского саксофониста Клода Делянгла) и в то же время неустанно осваивающая новые форматы в исполнительском искусстве», — отметили в филармонии.

Ранее Калининградская филармония устраивала онлайн-показ отрывков из оперетт Имре Кальмана.


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