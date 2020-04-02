В регионе начали оформлять льготные займы пострадавшему из-за коронавируса бизнесу

В регионе начали оформлять льготные займы пострадавшему из-за коронавируса бизнесу
Виталий Невар / Новый Калининград
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В регионе начали оформлять льготные займы малому и среднему бизнесу, который существенно пострадал из-за коронавируса. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Предприниматели могут получить до десяти миллионов рублей под 0,1% годовых. Общий бюджет программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса оценивается в 200 миллионов.

«Средства могут быть направлены на финансирование текущих расходов предприятия: выплату заработной платы, аренды, оплату текущих платежей по кредитам и лизингу, налогов, приобретение сырья, материалов и других расходов», — пояснили в правительстве.

Заявки на предоставление займа принимают в электронном виде. Формы необходимых документов можно скачать по ссылке. На странице программы указаны электронные адреса её кураторов и телефоны для справок. В Центре поддержки предпринимательства рекомендуют направлять документы как минимум двум адресатам.

О мерах поддержки бизнеса в сложившейся кризисной ситуации и мнении депутатов Облдумы об их достаточности читайте в обзоре «Нового Калининграда».

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