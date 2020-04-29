Музыкальный фестиваль Open’er-2020 в Гдыне отменен из-за коронавируса

Организаторы фестиваля Open’er в Гдыне (Польша) объявили, что он не состоится в 2020 году. Новые даты проведения фестиваля — с 30 июня по 3 июля 2021 года. Причина отмены Open’er-2020 — пандемия коронавируса, отмечают в оргкомитете.



«Это будет первое лето без Open’er с 2002 года», — добавляют организаторы, замечая, что большая часть заявленных в лайнапе этого года артистов выступит на фестивале следующим летом.

Все билеты, приобретенные на Open’er-2020, будут действительны в 2021 году. В оргкомитете отмечают, что продажи новых билетов на Open’er 2021 начнутся уже 1 июля.

Фестиваль Open’er-2020 должен был пройти на поле аэропорта Косаково с 1 по 4 июля. В числе хедлайнеров были заявлены The Killers, The Cure, вокалист Radiohead Том Йорк, рэпер A$AP Rocky и другие артисты.

По итогам 2019 года Open’er получил премию European Festival Awards как лучший большой фестиваль (Best Major Festival).