Музыкальный фестиваль Open’er-2020 в Гдыне отменен из-за коронавируса

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград
Продолжение: С 4 мая в Польше возобновят работу отели и торговые центры
Все новости по теме: Фестиваль «Open'er» в Гдыне

Организаторы фестиваля Open’er в Гдыне (Польша) объявили, что он не состоится в 2020 году. Новые даты проведения фестиваля — с 30 июня по 3 июля 2021 года. Причина отмены Open’er-2020 — пандемия коронавируса, отмечают в оргкомитете.

«Это будет первое лето без Open’er с 2002 года», — добавляют организаторы, замечая, что большая часть заявленных в лайнапе этого года артистов выступит на фестивале следующим летом.

Все билеты, приобретенные на Open’er-2020, будут действительны в 2021 году. В оргкомитете отмечают, что продажи новых билетов на Open’er 2021 начнутся уже 1 июля.

Фестиваль Open’er-2020 должен был пройти на поле аэропорта Косаково с 1 по 4 июля. В числе хедлайнеров были заявлены The Killers, The Cure, вокалист Radiohead Том Йорк, рэпер A$AP Rocky и другие артисты.

По итогам 2019 года Open’er получил премию European Festival Awards как лучший большой фестиваль (Best Major Festival).

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter