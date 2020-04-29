С 4 мая в Польше возобновят работу отели и торговые центры

С понедельника, 4 мая, в Польше возобновят работу отели и торговые центры. Послабления введут в рамках второго этапа снятия ограничений, которые ввели в связи с COVID-19.

Как сообщает «Радио Польша», о решении правительства объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам, снятие ограничений призвано возобновить экономическую жизнь страны.

«Мы убеждены, что нам удалось установить определённый контроль над эпидемией коронавируса. В то же время мы не можем быть уверены в том, что полностью контролируем вирус. Мы не знаем, чего можно ожидать через месяц-два-три. Мы должны действовать осторожно и эластично, поэтому мы последовательно открываем экономику, при этом мы нисколько не ослабляем норм безопасности и социального дистанцирования», — отметил польский премьер.

Матеуш Моравецкий сообщил, что с 4 мая также будут открыты некоторые музеи и библиотеки, которые смогут соответствовать санитарным нормам в условиях эпидемии. Помимо этого, будут доступны спортплощадки, на которых смогут заниматься до шести человек. По решению правительства с 6 мая возобновят работу ясли и детские сады.

Ранее сообщалось, что власти Польши планируют приступить к «размораживанию» экономики после 20 апреля. Помимо возобновления работы магазинов и отелей в стране рассматривают возможность открыть заведения общепита — для них хотят ввести новый санитарно-гигиенический режим. С 20 апреля жителям разрешено посещать леса и парки.

По состоянию на среду, 29 апреля, в соседней республике выявлено 12 415 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает издание Wyborcza.pl, от инфекции скончалось свыше 600 человек, выздоровело — 3025.