С 4 мая в Польше возобновят работу отели и торговые центры

С 4 мая в Польше возобновят работу отели и торговые центры
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Калининградские медики смогут бесплатно посетить музеи и театры после эпидемии
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

С понедельника, 4 мая, в Польше возобновят работу отели и торговые центры. Послабления введут в рамках второго этапа снятия ограничений, которые ввели в связи с COVID-19.

Как сообщает «Радио Польша», о решении правительства объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам, снятие ограничений призвано возобновить экономическую жизнь страны.

«Мы убеждены, что нам удалось установить определённый контроль над эпидемией коронавируса. В то же время мы не можем быть уверены в том, что полностью контролируем вирус. Мы не знаем, чего можно ожидать через месяц-два-три. Мы должны действовать осторожно и эластично, поэтому мы последовательно открываем экономику, при этом мы нисколько не ослабляем норм безопасности и социального дистанцирования», — отметил польский премьер.

Матеуш Моравецкий сообщил, что с 4 мая также будут открыты некоторые музеи и библиотеки, которые смогут соответствовать санитарным нормам в условиях эпидемии. Помимо этого, будут доступны спортплощадки, на которых смогут заниматься до шести человек. По решению правительства с 6 мая возобновят работу ясли и детские сады.

Ранее сообщалось, что власти Польши планируют приступить к «размораживанию» экономики после 20 апреля. Помимо возобновления работы магазинов и отелей в стране рассматривают возможность открыть заведения общепита — для них хотят ввести новый санитарно-гигиенический режим. С 20 апреля жителям разрешено посещать леса и парки. 

По состоянию на среду, 29 апреля, в соседней республике выявлено 12 415 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает издание Wyborcza.pl, от инфекции скончалось свыше 600 человек, выздоровело — 3025.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter