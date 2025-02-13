В «Фестивальной дирекции» объяснили, почему организацию «Кантаты» отдали Москве

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Организацию международного фестиваля классической музыки «Кантата» передали из Калининграда в Москву из-за «внушительного увеличения организационной нагрузки». Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщили представители «Фестивальной дирекции». По их словам, в 2025 году фестиваль пройдёт на площадках девяти регионов России, которые пока держатся в секрете.

В дирекции отметили, что мероприятие стало «жемчужиной Калининградской области» и приобрело «широкую известность для жителей России и стран СНГ». «Организационным комитетом международного фестиваля классической музыки «Кантата было принято решение о возложении полномочий организационного характера на московскую автономную некоммерческую организацию „Креативная экономика“, поскольку юбилейный пятый фестиваль будет проводиться в девяти регионах Российской Федерации, — говорится в ответе. — В связи с внушительным увеличением организационной нагрузки было принято решение централизовать организационную деятельность в лице АНО „Креативная экономика“. АНО „Фестивальная дирекция“ остаётся соорганизатором фестиваля „Кантата“ на территории Калининградской области».

Калининградская часть фестиваля, как уверяют организаторы, по-прежнему будет проходить на нескольких культурных площадках региона.

«В других субъектах нашей страны в планах провести серию концертов, посвящённых Дню России, — добавили представители „Фестивальной дирекции“. — Регионы сохраняют за собой право выбора по проведению благотворительной акции фестиваля, принимая решение в выборе архитектурного объекта для участия в акции. В Калининградской области благотворительная инициатива поддерживается и будет реализована в рамках юбилейного фестиваля в 2025 году».

Информацию об объекте, на консервацию/реконструкцию которого будут направлены собранные с продажи билетов средства, соорганизаторы обещают сообщить позднее.

О том, что пятый фестиваль «Кантата», запланированный на период с 12 по 16 июня, в 2025 году выйдет за пределы Калининградской области, в декабре прошлого года сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. На эти цели фестиваль получил грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив в размере 29,9 млн рублей.

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