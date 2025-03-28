«Рок ради жизни 2025»: в июне в Пионерском вновь пройдет благотворительный фестиваль

14 июня в Пионерском на ул. Портовой, 1, запланировано проведение 14-го благотворительного фестиваля «Рок ради жизни» (6+). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Крутейшая площадка на берегу Балтийского моря, мощнейшие местные группы, именитые гости с Санкт-Петербурга, Эстонии и других городов!» — говорится в анонсе. Организаторы обещают, что «взрывать сцену» в этом году будут группы и исполнители «Который час», West Front, Dick Purple, «ЖИТЬ», Un-Real, Последний Пионер, ДОНЭРА, KLIM. Хэдлайнерами фестиваля объявлены группа «БЕZ Б» — «четыре рок-героя, которые верят в мечту и играют улетные рок — боевики», а также YALTA BAND, которая закроет фестиваль «огненным трибьютом METALLICA».

Также гостям обещают «лавки мастеров, благотворительный аукцион, море, лето, байки и рок». «Давайте поможем детишкам все вместе! Ведь это совсем не сложно!» — призывают организаторы.

Напомним, тринадцатый благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» прошел в Пионерском 15 июня прошлого года. Собранные средства направили на строительство первого в регионе детского хосписа «Дом Фрупполо».