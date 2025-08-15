Звёзды, «Олдскул» и панорама: опубликована программа фестиваля «Короче»

XIII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (18+), который откроется в Калининграде 19 августа, представил полную программу мероприятий. Помимо конкурсных показов, зрителей ждет специальная конкурсная программа «Короче. Звезды», внеконкурсные показы, спецсобытия, а также традиционный концерт на открытии летнего кинотеатра в Центральном парке. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В специальную конкурсную программу «Короче. Звезды» вошли 19 короткометражек с участием известных актеров, в числе которых Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Игорь Гордин, Алена Бабенко, Юлия Снигирь и другие. Кроме того, в программе представлены режиссерские работы Евгения Цыганова и Светланы Степанковской. В «Короче. Звёзды» покажут кинокартины «Homo Homini», «Бесы. Верховенский», «Гуччи», «Как мы решили развестись во время ядерной войны», «Она — проверочное слово он», «ФакАп» и т.д. (18+). Победителя в этой программе определят зрители путем голосования.

В Центральном парке 20 августа свою работу начнёт Летний кинотеатр. На открытии программы «Короче. Кино в парке» выступит блюзмен Евгений Маргулис. После концерта состоится премьера лирической комедии «Ешь! Борись! Люби!» (18+). Вход на мероприятие будет осуществляться по регистрации на сайте фестиваля, которая откроется 18 августа.

Показы в Центральном парке будут идти все дни фестиваля — калининградцы и гости города смогут посмотреть на большом экране под открытым небом российские фильмы «Огниво» (6+), «Батя» (18+) и «Батя 2. Дед» (18+), «сНежный человек» (6+), а также первый эпизод сериала «Олдскул» (18+). Помимо прочего, 21 августа пройдет показ фильмов-победителей IV Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского».

«Специальным событием» смотра станет показ фильма «Ветер» (16+) — режиссерского дебюта Сергея Члиянца. Показ состоится 21 августа в кинотеатре «Заря».

20, 21 и 22 августа будут представлены внеконкурсные блоки — «Короче. Комедия» и «Короче. Панорама». Помимо короткометражных работ, в рамках программы зрители смогут посмотреть работы победителей полнометражной программы фестивалей «Чистый лист» и «Говорит Земля!». В рамках внеконкурса будут представлены традиционные авторские подборки отборщиков короткого метра Надежды Королевой и Вадима Рутковского. 23 августа в кинотеатрах «Синема парк» и «Киноленд» будет показана семейная программа «Короче. Детям».

Посмотреть фильмы фестиваля в этом году можно будет также в Зеленоградске — показы пройдут в летнем кинотеатре в рамках фестиваля «Лето PREMIER» (18+). 20 августа там можно будет посмотреть киноальманах открытия фестиваля «Открытие», а 23-го — специальную конкурсную программу «Короче. Звезды». В программе также запланированы встречи с актерами и режиссерами и зрительское голосование за лучший фильм.

Регистрация на мероприятия откроется 18 августа.