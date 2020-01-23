Есть ли что-то для Татьян? Планируем выходные в городе с 24 по 26 января

На какие бонусы могут рассчитывать студенты и Татьяны, где к Канту относятся серьезнее, а где — легкомысленнее, сколько спектаклей Виттиха можно посмотреть за выходные в драмтеатре и как посмотреть три волейбольных матча подряд. «Афиша Нового Калининграда» по традиции дает бесплатные советы на ближайшие дни.
С окончанием регулярных вечеринок на «Вагонке», случившемся несколько лет назад, Татьянин день в Калининграде сильно поскучнел и превратился в обычный праздник из длинной череды себе подобных. Развлекать себя предлагается, например, походом по музеям. Музей янтаря 25 января предлагает воспользоваться правом бесплатного входа всем студентам и посетительницам с именем Татьяна (нужно будет предъявить в кассе студенческий билет или паспорт). Аналогичная акция пройдет в Музее искусств. А в Музее Мирового океана собираются бесплатно пускать всех, кто родился под знаком Водолея (в период с 21 января по 18 февраля), в экспозицию «Глубина», 0+, (для Татьян и студентов организуют бесплатное посещение другой экспозиции, «Мир путешествий», 0+).
В парке «Юность» в субботу Татьяны смогут бесплатно покататься на колесе обозрения, а студенты — посетить вдвоем по одному билету любой из аттракционов, билеты на которые можно купить в кассах парка (действие акции не распространяется на местный ледовый каток). В филармонии 25 января состоится совместный концерт пианистки Анны Ушаковой и органистки Хироко Иноуэ «Small talk: разговор на два голоса» (6+). Татьян на него пустят бесплатно, а студентам продадут билеты со скидкой в 50%. Единственная тематическая вечеринка, «Роковый Кант в День студента» (18+), в этот день пройдет в андеграунд-пространстве паба «Лондон». На входные билеты там не предлагат скидок ни для студентов, ни для Татьян, но зато обещают выступления «лучших групп БФУ им. И. Канта» и огненную дискотеку до утра.
Несколько более серьезное отношение к знаменитому философу демонстрируют организаторы проекта «Кантианские традиции в культурном пространстве Калининграда». В пятницу в арт-пространстве «Ворота» они проведут встречу с куратором Светланой Усольцевой (Екатеринбург), 16+. На ней Светлана представит публике несколько реализованных ею проектов, а также расскажет о том, что ожидает творческую команду калининградцев в процессе работы с ней в январе-марте текущего года. На встречу приглашаются все заинтересованные в совместной работе горожане. Вход свободный.
Драмтеатр в пятницу дает «Преступление # наказание» (12+) — сценическое прочтение романа Ф.М. Достоевского в видении режиссера Вячеслава Виттиха. В субботу — «Королевская свадьба» (16+) в постановке Михаила Салеса, в воскресенье — снова Виттих с комедией «Что подсмотрел дворецкий» (18+). Музтеатр вновь покажет «Приключения титулованной особы» (16+) и мистический спектакль «Лермонтов» (12+). Выбор концертов невелик и, скажем так, на любителя: шоу «Уральские пельмени» (12+) в пятницу и лучшие песни в исполнении Михаила Шуфутинского (12+) в воскресенье — в «Янтарь-холле», группа «Белый орел» (12+) — в Доме искусств.
Во дворце спорта «Янтарный» весь уикенд, включая пятницу, проходят матчи ежегодного волейбольного международного юношеского турнира «Локоволей-2019» (0+). Среди участников — команды из России, Белоруссии, Литвы, Польши и Сербии. Финальные матчи и шоу-программа — 26 января, начиная с 12:30. Сразу после их окончания можно отправиться на матч калининградского «Локомотива» в женской волейбольной Суперлиге против краснодарского «Динамо» (0+). Поддержка команде после вчерашнего поражения в Лиге чемпионов от соперниц из «Савино Дель Бене» (Италия) очень нужна.
Хороших выходных!
События с 24 по 26 января:
Пятница, 24 января
в 19:00 — Музтеатр — «Приключения титулованной особы»
в 19:00 — Драмтеатр — Преступление # наказание
в 19:00 — Театр эстрады «Янтарь-холл» — «Уральские пельмени»
в 19:00 — Филармония — Philharmonic Underground Fest
в 19:00 — Дом искусств — Белый орёл
в 19:00 — Арт-платформа «Ворота» — Встреча с куратором Светланой Усольцевой
в 21:00 — Kaliningrad City Jazz Club — King Song Gipsy
в 23:00 — Клуб Platinum — Niletto. Клубный концерт
в 23:00 — Творческое пространство «Порт» — Hypnotic Connection Label Night
в 10:00 — Парк культуры и отдыха «Юность» — Татьянин день в парке «Юность»
в 10:00 — Гурьевский городской каток — Mad Hockey 2020
в 11:00 — Музтеатр — «Сказка о Царе Салтане»
в 12:00 — Театр кукол — Сказки из разных карманов
в 14:00 — Центральный Парк культуры и отдыха — Концерт памяти Владимира Высоцкого
в 17:00 — Филармония — Small talk: разговор на два голоса
в 18:00 — Музтеатр — «Лермонтов»
в 18:00 — Драмтеатр — «Королевская свадьба»
в 18:00 — Кафедральный собор — Зимняя карусель
в 20:00 — Клуб Yalta — Король и Шут TBT
в 21:00 — Kaliningrad City Jazz Club — Роковый Кант в День cтудента
в 23:00 — Клуб Platinum — DJ Angry
в 23:59 — Творческое пространство «Порт» — Igors Vorobjovs (Blind Allies)
в 11:00 — Зоопарк — «Мы по тропикам гуляем...»
в 12:00 — Филармония — «Мойдодыр»
в 12:00 — Театр кукол — «Расскажи мне про Красную шапочку»
в 12:30 — Дворец спорта «Янтарный» — «Локоволей»
в 16:00 — Театр эстрады «Янтарь-холл» — Михаил Шуфутинский
в 17:00 — Филармония — Константин Емельянов (фортепиано)
в 18:00 — Драмтеатр — «Что подсмотрел дворецкий»
в 18:00 — Дворец спорта «Янтарный» — «Локомотив» — «Динамо» (Краснодар)
в 19:00 — Kaliningrad City Jazz Club — Рамис Ахметов и Елена Корнеева
Подготовил Денис Туголуков, фото — Денис Туголуков, Виталий Невар / Новый Калининград
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