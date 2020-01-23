Есть ли что-то для Татьян? Планируем выходные в городе с 24 по 26 января

На какие бонусы могут рассчитывать студенты и Татьяны, где к Канту относятся серьезнее, а где — легкомысленнее, сколько спектаклей Виттиха можно посмотреть за выходные в драмтеатре и как посмотреть три волейбольных матча подряд. «Афиша Нового Калининграда» по традиции дает бесплатные советы на ближайшие дни.



С окончанием регулярных вечеринок на «Вагонке», случившемся несколько лет назад, Татьянин день в Калининграде сильно поскучнел и превратился в обычный праздник из длинной череды себе подобных. Развлекать себя предлагается, например, походом по музеям. Музей янтаря 25 января предлагает воспользоваться правом бесплатного входа всем студентам и посетительницам с именем Татьяна (нужно будет предъявить в кассе студенческий билет или паспорт). Аналогичная акция пройдет в Музее искусств. А в Музее Мирового океана собираются бесплатно пускать всех, кто родился под знаком Водолея (в период с 21 января по 18 февраля), в экспозицию «Глубина», 0+, (для Татьян и студентов организуют бесплатное посещение другой экспозиции, «Мир путешествий», 0+).





В парке «Юность» в субботу Татьяны смогут бесплатно покататься на колесе обозрения, а студенты — посетить вдвоем по одному билету любой из аттракционов, билеты на которые можно купить в кассах парка (действие акции не распространяется на местный ледовый каток). В филармонии 25 января состоится совместный концерт пианистки Анны Ушаковой и органистки Хироко Иноуэ «Small talk: разговор на два голоса» (6+). Татьян на него пустят бесплатно, а студентам продадут билеты со скидкой в 50%. Единственная тематическая вечеринка, «Роковый Кант в День студента» (18+), в этот день пройдет в андеграунд-пространстве паба «Лондон». На входные билеты там не предлагат скидок ни для студентов, ни для Татьян, но зато обещают выступления «лучших групп БФУ им. И. Канта» и огненную дискотеку до утра.

Несколько более серьезное отношение к знаменитому философу демонстрируют организаторы проекта «Кантианские традиции в культурном пространстве Калининграда». В пятницу в арт-пространстве «Ворота» они проведут встречу с куратором Светланой Усольцевой (Екатеринбург), 16+. На ней Светлана представит публике несколько реализованных ею проектов, а также расскажет о том, что ожидает творческую команду калининградцев в процессе работы с ней в январе-марте текущего года. На встречу приглашаются все заинтересованные в совместной работе горожане. Вход свободный.





Драмтеатр в пятницу дает «Преступление # наказание» (12+) — сценическое прочтение романа Ф.М. Достоевского в видении режиссера Вячеслава Виттиха. В субботу — «Королевская свадьба» (16+) в постановке Михаила Салеса, в воскресенье — снова Виттих с комедией «Что подсмотрел дворецкий» (18+). Музтеатр вновь покажет «Приключения титулованной особы» (16+) и мистический спектакль «Лермонтов» (12+). Выбор концертов невелик и, скажем так, на любителя: шоу «Уральские пельмени» (12+) в пятницу и лучшие песни в исполнении Михаила Шуфутинского (12+) в воскресенье — в «Янтарь-холле», группа «Белый орел» (12+) — в Доме искусств.

Во дворце спорта «Янтарный» весь уикенд, включая пятницу, проходят матчи ежегодного волейбольного международного юношеского турнира «Локоволей-2019» (0+). Среди участников — команды из России, Белоруссии, Литвы, Польши и Сербии. Финальные матчи и шоу-программа — 26 января, начиная с 12:30. Сразу после их окончания можно отправиться на матч калининградского «Локомотива» в женской волейбольной Суперлиге против краснодарского «Динамо» (0+). Поддержка команде после вчерашнего поражения в Лиге чемпионов от соперниц из «Савино Дель Бене» (Италия) очень нужна.





Хороших выходных!

События с 24 по 26 января:

Пятница, 24 январяСуббота, 25 январяВоскресенье, 26 января