Планы на уикенд: корюшка в Ниде, кинофестиваль в «Заре», волейбол в «Янтарном»

«Афиша Нового Калининграда» ищет — и почти находит — альтернативу валентинкам.



Пока в Калининграде маркетологи искали иллюстрации с сердечками на фотостоках, в Ниде готовились к ежегодному Празднику корюшки (0+). Отмечать очередной Stintapūkis на литовской части Куршской косы начнут уже в пятницу, но все основное веселье, как всегда, запланировано на субботу (подробная программа опубликована в «Афише Нового Калининграда»). По такому поводу местные власти даже временно (с 12 часов дня 14 февраля до полудня 15 февраля) отменяют экологический сбор на въезде в национальный парк. Но за проезд по российской территории косы заплатить все-таки придется.

Ну а у нас главным событием, хочется верить, станет Фестиваль кино стран Евросоюза (16+), который стартует в пятницу. В течение двух недель в кинотеатре «Заря» и временно возобновляющем работу арт-пространстве «Квартира» можно будет увидеть важные европейские фильмы последних лет. Всего на фестивале успеют показать 40 картин. «Афиша Нового Калининграда» составила свой топ фильмов, на которые стоит приобрести билеты в первую очередь. Продаются они на сайте и в кассе кинотеатра «Заря» (стоимость — 350 рублей, для студентов — 150, абонемент на 8 фильмов — 1500 рублей). В «Квартире» фильмы планируют показывать бесплатно, но за появлением свободных мест нужно следить в группах арт-пространства в Facebook и «ВКонтакте».





В Кафедральном соборе в этот же день стартует акция «С миру по Канту». В течение нескольких месяцев собор будет принимать работы Иммануила Канта, книги о философе, в том числе их электронные версии, а также статьи и научные публикации о Канте на любых языках. Принести книги в собор можно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 или прислать по почте по адресу: 236022, Калининград, ул. Нарвская 56 с пометкой «С миру по Канту». Дарителей обещают занести в специальную почётную книгу и вознаградить благодарственными письмами. Те, кто предоставит особенные издания либо пять и более разных экземпляров, получат подарки от Кафедрального собора. С помощью акции Кафедральный собор надеется пополнить Валленродскую библиотеку и создать в ней тематический читальный зал.

Книги в подарок ждет и библиотека им. А.П. Чехова, где 14 февраля пройдет тематический вечер «Любовь и книги» (0+). Там принимают художественную и научно-популярную литературу в хорошем состоянии, изданную не позднее 2016 года, взамен — мастер-класс «Поп-арт открытка», — мастер-класс «Сердечный мишка», открытый микрофон для «книголюбов» (регламент: 5 минут на краткий рассказ об авторе или самом произведении и 5 минут на чтение любимого отрывка), премьера первых 2-х серий комедийного веб-сериала «В активном поиске», снятого калининградской командой. Вход свободный даже для тех, кто без книг.

А в драмтеатре в пятницу в последний раз показывают «Валентинов день» — трагикомедию, поставленную режиссером Вячеславом Виттихом по пьесе известного современного драматурга Ивана Вырыпаева (премьера спектакля состоялась в мае 2014 года). В субботу там же — «Поминальная молитва», в воскресенье — «грустная комедия о личной и профессиональной невостребованности голливудской звезды» «Бульвар заходящего солнца».





Главное спортивное зрелище февраля — матч женских волейбольных команд «Локомотив» и «Уралочка» (0+) в спорткомплексе «Янтарный» в субботу. Соперники имеют равное количество очков и лидируют в турнирной таблице Суперлиги. Если одна из команд выиграет со счётом 3:0 или 3:1, она станет единоличным лидером. При другом раскладе есть вероятность, что одержавшую верх команду догонит «Динамо» из Казани.Билеты на матч в продаже в кассе «Янтарного» и на официальном сайте клуба.

Кроме того, на стадионе «Балтика» в субботу и воскресенье пройдет детский международный турнир по мини-футболу «Зимний мяч» (0+), который организует калининградский «Автотор». Гостям обещают масштабную развлекательную программу с детской анимацией, музыкальными номерами, всевозможными конкурсами и розыгрышами призов. Специальным гостем турнира станет приглашенная звезда Black Star Клава Кока. Концерт певицы и видеоблогера состоится сразу по окончании торжественной церемонии награждения победителей и призеров соревнований.

Хороших выходных!

События с 14 по 16 февраля: