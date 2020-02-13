Планы на уикенд: корюшка в Ниде, кинофестиваль в «Заре», волейбол в «Янтарном»

«Афиша Нового Калининграда» ищет — и почти находит — альтернативу валентинкам.
Пока в Калининграде маркетологи искали иллюстрации с сердечками на фотостоках, в Ниде готовились к ежегодному Празднику корюшки (0+). Отмечать очередной Stintapūkis на литовской части Куршской косы начнут уже в пятницу, но все основное веселье, как всегда, запланировано на субботу (подробная программа опубликована в «Афише Нового Калининграда»). По такому поводу местные власти даже временно (с 12 часов дня 14 февраля до полудня 15 февраля) отменяют экологический сбор на въезде в национальный парк. Но за проезд по российской территории косы заплатить все-таки придется.
Ну а у нас главным событием, хочется верить, станет Фестиваль кино стран Евросоюза (16+), который стартует в пятницу. В течение двух недель в кинотеатре «Заря» и временно возобновляющем работу арт-пространстве «Квартира» можно будет увидеть важные европейские фильмы последних лет. Всего на фестивале успеют показать 40 картин. «Афиша Нового Калининграда» составила свой топ фильмов, на которые стоит приобрести билеты в первую очередь. Продаются они на сайте и в кассе кинотеатра «Заря» (стоимость — 350 рублей, для студентов — 150, абонемент на 8 фильмов — 1500 рублей). В «Квартире» фильмы планируют показывать бесплатно, но за появлением свободных мест нужно следить в группах арт-пространства в Facebook и «ВКонтакте».
В Кафедральном соборе в этот же день стартует акция «С миру по Канту». В течение нескольких месяцев собор будет принимать работы Иммануила Канта, книги о философе, в том числе их электронные версии, а также статьи и научные публикации о Канте на любых языках. Принести книги в собор можно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 или прислать по почте по адресу: 236022, Калининград, ул. Нарвская 56 с пометкой «С миру по Канту». Дарителей обещают занести в специальную почётную книгу и вознаградить благодарственными письмами. Те, кто предоставит особенные издания либо пять и более разных экземпляров, получат подарки от Кафедрального собора. С помощью акции Кафедральный собор надеется пополнить Валленродскую библиотеку и создать в ней тематический читальный зал.
Книги в подарок ждет и библиотека им. А.П. Чехова, где 14 февраля пройдет тематический вечер «Любовь и книги» (0+). Там принимают художественную и научно-популярную литературу в хорошем состоянии, изданную не позднее 2016 года, взамен — мастер-класс «Поп-арт открытка», — мастер-класс «Сердечный мишка», открытый микрофон для «книголюбов» (регламент: 5 минут на краткий рассказ об авторе или самом произведении и 5 минут на чтение любимого отрывка), премьера первых 2-х серий комедийного веб-сериала «В активном поиске», снятого калининградской командой. Вход свободный даже для тех, кто без книг.
А в драмтеатре в пятницу в последний раз показывают «Валентинов день» — трагикомедию, поставленную режиссером Вячеславом Виттихом по пьесе известного современного драматурга Ивана Вырыпаева (премьера спектакля состоялась в мае 2014 года). В субботу там же — «Поминальная молитва», в воскресенье — «грустная комедия о личной и профессиональной невостребованности голливудской звезды» «Бульвар заходящего солнца».
Главное спортивное зрелище февраля — матч женских волейбольных команд «Локомотив» и «Уралочка» (0+) в спорткомплексе «Янтарный» в субботу. Соперники имеют равное количество очков и лидируют в турнирной таблице Суперлиги. Если одна из команд выиграет со счётом 3:0 или 3:1, она станет единоличным лидером. При другом раскладе есть вероятность, что одержавшую верх команду догонит «Динамо» из Казани.Билеты на матч в продаже в кассе «Янтарного» и на официальном сайте клуба.
Кроме того, на стадионе «Балтика» в субботу и воскресенье пройдет детский международный турнир по мини-футболу «Зимний мяч» (0+), который организует калининградский «Автотор». Гостям обещают масштабную развлекательную программу с детской анимацией, музыкальными номерами, всевозможными конкурсами и розыгрышами призов. Специальным гостем турнира станет приглашенная звезда Black Star Клава Кока. Концерт певицы и видеоблогера состоится сразу по окончании торжественной церемонии награждения победителей и призеров соревнований.
Хороших выходных!
События с 14 по 16 февраля:
Пятница, 14 февраля
в 15:00 — Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова — «Любовь и книги»
в 19:00 — Драмтеатр — «Валентинов день»
в 19:00 — Кафедральный собор — День всех влюбленных
в 19:00 — Дом искусств — Олег Митяев
в 19:00 — Музей-квартира Altes Haus — «О куклах с любовью»
в 19:00 — Филармония — «У любви твой голос»
в 20:00 — «Резиденция королей» — Нурлан Сабуров
в 23:00 — Клуб Platinum — Мэвл. Клубный концерт
в 23:55 — Творческое пространство «Порт» — Panda в цвет
в 11:00 — Камерный театр кукол «Морошка» — Мой снежный друг
в 12:00 — Театр кукол — «Волк и козлята»
в 13:00 — Камерный театр кукол «Морошка» — Мой снежный друг
в 16:00 — Театр эстрады «Янтарь-холл» — Ольга Кормухина & Алексей Белов
в 18:00 — Драмтеатр — «Поминальная молитва»
в 18:00 — Дворец спорта «Янтарный» — «Локомотив» — «Уралочка НТМК»
в 19:00 — Арт-платформа «Ворота» — Con Fuoco
в 19:00 — Культпросветпространство «Катарсис» — Алексей Вдовин
в 20:00 — Калининград — Автоквест «Цвет настроения черный»
в 23:00 — Клуб Platinum — DJ RS
в 23:00 — Клуб «Вагонка» — Lady Waks
в 23:55 — Творческое пространство «Порт» — Complete x Port
в 11:00 — Зоопарк — «Родственники: близкие и не очень»
в 11:00 — Камерный театр кукол «Морошка» — Мой снежный друг
в 12:00 — Филармония — «Золушка»
в 12:00 — Театр кукол — «Доктор Айболит»
в 12:00 — Кафедральный собор — Музыкальное королевство
в 13:00 — Камерный театр кукол «Морошка» — Мой снежный друг
в 16:00 — Театр эстрады «Янтарь-холл» — Илья Хвостов, Аркадий Фельдман и группа «Мысли вслух»
в 16:00 — Камерный театр кукол «Морошка» — Тайна флейтового дерева
в 16:00 — Филармония — «Век XIX. Европейские романтики фортепиано»
в 18:00 — Драмтеатр — «Бульвар заходящего солнца»
Подготовил Денис Туголуков, фото — Виталий Невар / Новый Калининград
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