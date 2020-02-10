Власти Неринги отменяют экосбор для автомобилей на время «Праздника корюшки»

Ежегодный «Праздник корюшки» (лит. Stintapūkis — прим. «Нового Калининграда») на литовской части Куршской косы в этом году пройдет с 14 по 16 февраля. Во время его проведения, начиная с 12 часов дня 14 февраля до полудня 15 февраля, экологический сбор при въезде на территорию национального парка «Куршю Нерия» взиматься не будет. Об этом сообщает сайт visitneringa.com, там же опубликована программа праздника, основные события которой по традиции пройдут в субботу в Ниде.



Программа:

14 февраля, пятница

18:30 — Презентация книги «Открытия кулинарного наследия Клайпедского края», подготовленной по книге рецептов Клайпедского края Герты Гельжюс, написанной более 100 лет назад;

20:00 — Музыкальный тур «Крылья любви», организованный основателями «Деревни Винету» (Дом культуры в Прейле, ул. Прейлос, 27);

Экскурсия по Юодкранте «Гора светящихся сказок» (художественные инсталляции на Горе ведьм будут подсвечены): в 19:00 ведёт натуралист национального парка, в 20:00 ведёт гид А. Бална. Цена — 2 евро.

15 февраля, суббота

С утра — соревнования рыболовов «Нидская блесна 2020»;

10:00 — 16:00 — Праздничная ярмарка «Аллея деликатесов Стинтапукис» на улице Наглю, Нида;

12:00 — 16:00 — «Стинтапукисовая баня» на пристани возле памятника ЮНЕСКО на улице Наглю;

12:00 — Открытие фестиваля, награждение участников рыболовного конкурса «Нидская блесна»;

12:20 — Презентация рыбацких обычаев и традиций с фольклорным ансамблем «Giedružė», руководитель. А. Буржинскене. Уроки народного танца с группой народного танца Kalnapušė;

12:40 — Игры для всей семьи;

13:00 — Упражнения для укрепления здоровья и иммунитета;

13:20 — Капелла «Йогинта» из Клайпеды;

13:40 — Обучение танцам, женская группа танца «Доре»;

14:00 — Концерт ансамбля «Раскила» из Паневежиса;

14:20 — Демонстрация традиционного способа рыбной ловли «на стук» на пирсе возле памятника ЮНЕСКО;

14:40 — Игры для всей семьи;

15:00 — Концерт ансамбля «Йолдия» из Ниды, рук. Л. Вайнутис.

Экскурсия по Юодкранте «Гора светящихся сказок» (художественные инсталляции на Горе ведьм будут подсвечены): в 19:00 ведёт натуралист национального парка, в 20:00 ведёт гид А. Бална. Цена — 2 евро.

Кроме того, в визит-центре нацпарка с 11 до 14 часов будет организована образовательная программа для семей с детьми до 12 лет (посещение платное), в этнографической «Усадьбе рыбака» продемонстрируют фильм о рыболовстве (вход свободный), в общинном доме Ниды (ул. Тайкос, д. 17) будет работать творческая мастерская воздушных змеев.

Воскресенье, 16 сентября

10:00 — Праздничная ярмарка «Аллея деликатесов Стинтапукис» на улице Нагляй;

10:00 — Святая месса в Нидской церкви Успения Пресвятой Девы Марии (ул. Тайкос, 17). После — концерт «На берегу залива» (клайпедский хор «Алтарь»);

13:00 — Запуск трёхцветных воздушных змеев Место встречи — возле спортшколы Неринги (ул. Нагляй, 4).

Экскурсия по Юодкранте «Гора светящихся сказок» (художественные инсталляции на Горе ведьм будут подсвечены): в 19:00 ведёт гид А. Бална. Цена — 2 евро.

В случае плохой погоды программа мероприятий может быть скорректирована.