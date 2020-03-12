Со зрителями и посетителями: список мероприятий, на которые еще можно сходить в уикенд

День рождения зеленоградского кота (0+), который должен был пройти 14 марта, отменили, но не из-за коронавируса, а из-за ураганного ветра, обрушившегося на побережье накануне. При этом церемония награждения победителей международного конкурса «Мой ласковый и нужный зверь» (0+) все таки состоится. «Афиша Нового Калининграда» рассказывает, какие еще события можно посетить с 13 по 15 марта.



На фоне приостановки национальных футбольных чемпионатов и отмен других спортивных турниров из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции появились слухи о том, что матч «Балтики» и «Армавира» (0+) в первенстве Футбольной национальной лиги может пройти без зрителей. В клубе, впрочем, их решительно опровергли, заявив, что никаких распоряжений на этот счет пока не поступало. Однако губернатор Антон Алиханов на оперативном совещании правительства в пятницу, 13 марта, заявил, что зрителей на стадион все же не пустят. Но пока еще можно сходить в бассейн спорткомлекса «Юность» в Калининграде, где 13 и 14 марта пройдет первенство Калининградской области по плаванию (0+). Победители смогут отобраться на аналогичное первенство страны. Начинаютя соревнования каждый день в 14:00, среди участников — девушки 2006-2007 г. р. и юноши 2004-2005 г. р. Вход свободный.

В театре эстрады «Янтарь-Холл» ждут бесстрашных зрителей на концерт трех теноров (0+) из Италии и Испании, посвященный Лучано Павароттти. Лирический тенор Энрико Ивилья является постоянным солистом театра «Ла Скала» (Милан). Драматический тенор Леонардо Граменья имеет «богатейшую гастрольную практику». Испанец Роберто Барбаро является выпускником Лондонской королевской оперной академии. Почему-то хочется надеяться, что все они гастролируют по России, как минимум, две недели.

Кроме того, скучающих по Италии, в которой бушует коронавирус, в пятницу вечером ждут в музее-квартире Altes Haus, но тут обойдется без зарубежных гостей. Лекцию (12+) о том, как всего за три сотни лет итальянское искусство изменилось до полной неузнаваемости, эволюционировав от почти иконописных образов Чимабуэ до работ Джузеппе Арчимбольдо, которые можно принять за созданные в XXI веке, прочитает Анастасия Лобская. Цена билета — 300 рублей. Для школьников и студентов — 100.





Еще одна лекция, но теперь уже о внеземной жизни (12+), пройдёт 13 марта в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ). Её автор — исследователь, доктор физико-математических наук, профессор, изучающий физику плазмы, Михаил Никитин. «Все живые организмы состоят из различного вида углеродных соединений. Отсюда логически следует, что на планете Земля уже давно господствует „углеродная форма жизни“. Однако несмотря на многолетние исследования и изучения условий существования этой формы, учёные время от времени задаются вопросами, где ещё в Солнечной системе возможна жизнь и есть ли вероятность встречи „братьев по разуму“, а также других живых существ и организмов в других звёздных системах?», — описывают встречу организаторы. Вход на лекцию свободный, однако необходима предварительная онлайн-регистрация.

В областной филармонии в пятницу открывается международный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна» (6+). В концерте-открытии примут участие камерный оркестр Калининградской филармонии и солисты петербургского Дома музыки. В клубе Yalta в субботу — «молодая и наглая кьют-рок-принцесса, ставшая тоненьким голосом нового поколения молодых людей, которым хочется быть искренними», по имени Дора (12+). В драмтеатре — три подряд спектакля Вячеслава Виттиха: «Панночка» (12+) в пятницу, «Бульвар заходящего солнца» (16+) в субботу и «Мастер и Маргарита» (16+) в воскресенье. Театр «Третий этаж» покажет на «Чердаке» «Историю их любви» (12+) и «Маленького принца» (12+).

Хороших выходных!

События с 13 по 15 марта: