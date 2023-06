Дом Советов сводит с ума: планируем выходные в Калининграде и области

Сейчас такие дивные погоды стоят, что сидеть дома — просто кощунственно. По традиции «Новый Калининград» нашёл способы интересно провести выходные. Многие мероприятия пройдут на свежем воздухе, так что можно будет и позагорать, и вишенку съесть, и отметиться на концерте.

Попрыгать через костёр в средневековом городище



В средневековом городище «Ушкуй» под Правдинском 24 июня устроят праздник Ивана Купалы (0+). Обещают петь фольклорные песни, плести венки, запускать свечи по воде, прыгать через костёр, водить хороводы с огнём и «предавать водной стихии чучело Марены». Для гостей будут работать ремесленные мастерские и средневековая корчма. Всё это — с 20:00 до 23:00. Стоимость билетов для взрослых (с 14 лет) — 600 рублей, для детей (7-13 лет включительно) — 300 рублей, до шести лет — бесплатно.

Потанцевать с вампирами в деревне викингов



В деревне викингов «Кауп» подход к летним праздникам более современный. В пятницу, 23 июня с 21:00 до 02:00, здесь устроят шоу-программу «От заката до рассвета» по мотивам культового фильма Роберта Родригеса (18+). «Рёв соревнующихся мотоциклов байкеров, очаровательные танцующие вампирши, пивные состязания, турнир по армреслингу, конкурс „мокрая майка“, атмосферные фото зоны, пыточная комната, бомбическое огненное шоу. Приезжай и проведи время от заката до рассвета по-взрослому», — приглашают организаторы. Стоимость билетов на входе — 1400 рублей.



Послушать симфонический оркестр под открытым небом



Важная примета калининградского лета — концерты Симфонического оркестра в Лиственничном парке Светлогорска. Первое в этом сезоне выступление пройдёт 23 июня в 15:00 (0+). Обещают классику, джаз, французский шансон и хорошую погоду. Приятный бонус — вход на концерт бесплатный. Следующие концерты оркестра под руководством Аркадия Фельдмана запланированы в Лиственничном парке 1 июля и 7 июля в 15:00. 0+







Послушать музыку «Битлз» и «Кино» в филармонии



В филармонии ненадолго отвлекутся от классической музыки и сыграют произведения «Битлз» и «Кино». Концерт «Музыка Битлов» состоится здесь 23 июня в 19:00 (6+). Оркестр и солисты филармонии исполнят всевозможные Let It Be в авторских аранжировках калининградских музыкантов Ирины Мельниковой и Александра Хайновского. Стоимость билетов — от 400 до 600 рублей. А уже 25 июня на сцену выйдет группа «Четыре», вокалист Николай Лагутенков и органистка Мария Гаврилюк с трибьют-концертом Виктора Цоя и группы «Кино» (12+). Билеты — от 500 до 600 рублей.



Сходить на кинофестиваль в «Заре»



В Калининградской области впервые пройдёт фестиваль кино для подростков «Мир чудес» (0+). Видимо, появился он взамен почившего «Края света». Новый фестиваль, как уверяют организаторы, делает ставку на веру в чудеса. «Чудеса возможны — нужно только в них верить, об этом знает любой подросток», — пишут они. Вопрос в том, согласятся ли с этим утверждением взрослые. В рамках фестиваля с 22 по 26 июня в кинотеатрах «Заря» в Калининграде, «Космосфера» в микрорайоне Космодемьянского, «Курортный» в Зеленоградске, «Синема Холл» в Светлогорске и ККЗ «Маяк» в Пионерском пройдут бесплатные кинопоказы. Также в программе «Мира чудес» — выставка афиш к несуществующим фильмам о Калининграде. Постеры создали молодые местные художники, дизайнеры и фотографы. Есть, например, афиша к мистической драме «Визия о вечном». По сюжету, талантливого архитектора медленно сводит с ума здание Дома Советов, неуловимо меняющее свой облик. С подробным расписанием кинопоказов и других событий фестиваля (а это и другие выставки, и перформансы, и творческая встреча с «папиной дочкой» Елизаветой Арзамасовой) можно ознакомиться на сайте «Мира чудес».

Поучаствовать в суде над супергероем в «Чеховке»



В Библиотеке им. Чехова по расписанию — Ночь науки (12+). Она откроется в 17:00 наблюдениями за Солнцем и Луной от астрономического сообщества БФУ им. И. Канта. Также гостей ждёт подглядывание за объектами микромира в микроскопы, выставка фоторабот калининградских астрофотографов, научно-популярные лекции на астрономическую тематику. В 18:00 в «Чеховке» начнётся научно-популярное шоу «Суд над супергероем». В качестве «адвоката» выступит лаборант курса «Ботаника» высшей школы живых систем БФУ им. И. Канта Герман Гольцверт, «прокурором» станет биоинженер и биоинформатик Мария Топченко. В 19:30 состоится игра Brainshaker для команд от трёх до шести человек. Вопросы игры будут посвящены научным открытиям, технологиям и культурным достижениям. Участие во всех мероприятиях бесплатное, только не забудьте зарегистрироваться онлайн.



Посмотреть спектакль в замке



Концерты на руинах становятся трендом в Калининградской области. Теперь это не только неделя концертов во время фестиваля «Кантата», а практически ежедневная рутина. В замке Шаакен 24 июня сыграют рок-оперу «Моцарт» (0+) — историю о молодом гении-бунтаре. «Как и полагается подростку, в своей жизни Моцарт пробует всё. Любовные интрижки, вечеринки, семейные отношения, непонимание со стороны общества, путешествия, поиски себя и настоящую любовь!», — уверяют организаторы и обещают живописно показать проказы юного композитора.



На форту «Дёнхофф» — снова музыкальный концерт. На этот раз 25 июня в 13:30 музыканты Наталья Белявцева (фортепиано) и София Бокова (виолончель) исполнят в каминном зале произведения Иоганна Себастьяна Баха. Оплачивается только билет на территорию: 300 рублей для взрослых, 150 — для льготников.