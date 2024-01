Вне равновесия: что происходит в городе в январские выходные

Открытие арт-галереи на стадионе, поиски себя в искусстве, военно-историческая реконструкция, благотворительные шутки и попытки быть, а не казаться Егором Летовым — по традиции собрали для вас самые любопытные события ближайших выходных.

На стадионе «Ростех Арена» 20 января в 18:00 открывают арт-галерею «Стадион» (6+). «Первый проект галереи — „Вне равновесия“ — междисциплинарное событие, на которое кураторов вдохновило состояние, когда не удается найти баланс во всех смыслах этого слова. Вас ждет открытие двух фотопроектов, созданных в процессе Мастерской высотной съемки, прошедшей в 2023 году в рамках проекта „Ф/школа“ на территории стадиона, — отмечается в анонсе. — Настроение разбалансировки поддержат сэт современной импровизационной музыки от Данила Акимова и танцевальный перформанс от театральной лаборатории Act.Opus. Все желающие смогут поучаствовать в поэтической импровизации от рэп-исполнителя Russ El Ress. Завершится мероприятие фуршетом».

На «Вагонке» 20 января — трибьют «Гражданской обороны» (18+) от Baklan Show. В клубе Yalta в этот вечер Yalta Band будет притворяться Guano Apes, System of a Down и Bring Me the Horizon (18+). На «Складе» 19 января устроят костюмированную вечеринку Peps B’Day (18+) в честь дня рождения фотографа и блогера Андрея Новожилова. Приходить надо в нарядах 1980-1990-х, музыку обещают соответствующую.

В «Ельцине» 19 января будут продавать работы с выставки «Дуб роза йоль» (18+). Поэт и художник Александр Дубровский придумал небольшую пьесу в формате адвент-календаря. В декабре ее представили в галерее «Новичок» при баре, теперь работы уйдут с молотка. 20 января в «Ельцине» устроят Baltic Porter Fest (18+). В лайн-апе фестиваля: Deft, Slowly, Yboi, Shprank, Waay c minimal, house, electro и jungle. В «Форме» 19 января художник Fernando (18+) окажется за диджейским пультом и поделится «любимыми музыкальными заначками». В «Месте силы» 20 января — концерт группы «Капитан Лис» (18+) с «забористым панк-фолком».





В «Баре Советов» 21 января выступят комики из творческого объединения «Не такие» (18+). Своими шутками они будут собирать средства приюту для животных «Тимвилль». В «Планете» опытные и начинающие стендаперы проверят себя 19 января (18+). В творческом пространстве Fabrik на Каштановой аллее, 1 20 января устроят большой концерт Калининградского Stand Up клуба (18+). В LMF 21 января проведут открытый микрофон для комиков (18+). Ещё один стендап-концерт (18+) — в DeliMeal 19 января, зовут «громко есть и вкусно смеяться».

«Дом китобоя» приглашает прогуляться по снежному городу вместе с Иосифом Бродским, став участником спектакля-променада «Открытка из города К.» (16+). Режиссер Степан Пектеев и драматург Сергей Самойленко попытались взглянуть на Калининград глазами командировочного поэта и найти рифмы в его настоящем и прошлом.

В пивоварне «Понарт» 20 января в 17:00 открывается выставка «Поиск себя» (6+) от школы рисования Grafika. «На выставке будут представлены работы в различных техниках и жанрах — от абстракции до портрета, в различных материалах — от графики до живописи. Ведь именно через изучение различных материалов начинающему художнику удаётся найти себя», — уверяет анонс. Вход свободный.

На территории бывшей пивоварни Бланкенштейн в Полесске 21 января в 12:00 устроят реконструкцию штурма Лабиау (6+). Также в программе — выставки вооружения и снаряжения от военно-исторических сообществ и музеев Калининградской области, экскурсии, мастер-классы, полевая кухня, выступления творческих коллективов.

В выставочном центре Музея Мирового океана в Светлогорске 18 января открылась новая выставка «Микромир в янтаре» (6+). «Это проект, который позволит перенестись на миллионы лет назад. Уникальные палентологические находки — зубы кархародонтозавра и спинозавра, ставшего героем знаменитого научно-фантастического цикла, интереснейшие образцы солнечного камня — поведают о прошлом нашей планеты и ее обитателях», — отмечается в анонсе. На выставке представлены 19 крупных инклюзов, в которых застыли насекомые, 22 натечных необработанных образца, янтарь из разных точек планеты: месторождений Мексики, Сахалина, Мьянмы, где недавно в застывшей янтарной смоле обнаружили останки динозавра размером с колибри.

До 20 января в светлогорском пространстве «Телеграф» проходит новогодний арт-базар (0+). В галерее общественно-культурного центра представлены работы местных художников и фотографов.





Во «Фридландских воротах» на днях открылась выставка скульптур Натальи Степанюк «Сила и хрупкость» (6+). «В процессе работы над керамической скульптурой художник прилагает большую физическую силу: чтобы размять глиняную массу, достать обожженный объект из печи и пр. Однако сама по себе высохшая и обожжённая глина довольно хрупка и может не выдержать неосторожного движения и падения, да и вообще непредсказуема в работе. Всё это требует от скульптора большой силы духа, а значит стойкости и смелости, — говорится в анонсе. — В сочетании различных и даже противоположных материалов в одном объекте реализуется идея равновесия, близкая художнику».

В Кафедральном соборе 20 января — концерт «Джаз на колесах» (6+). Джазовый коллектив «Акцент» сыграет музыку Д. Эллингтона, Б. Стрэйхорна, Л. Бонфа, А. Хамильтона, К. Портера, Г. Уоррена, Дж. Ньюмана и прочих великих. За органом — лауреат международных конкурсов Вячеслав Золотовский (Нижний Новгород). В Калининградской филармонии 20 января — «Музыка в старинном стиле» (6+) от Камерного оркестра. В программе — А. Вивальди, О. Респиги, А. Шнитке, Э. Григ. 21 января — «Хиты органной музыки» (6+) от органистки Марии Гаврилюк.

В Драмтеатре 19 января — трехчасовая «Поминальная молитва» (12+) (реж. Михаил Салес), 20 января — «Мертвые души» (12+) (реж. Вячеслав Виттих), 21 января — фантасмагория «Мастер и Маргарита» (16+) (реж. Вячеслав Виттих). В Музыкальном театре 19 января — мюзикл «Алые паруса» (12+), 20 января — опера-концерт «Моцарт. Свадьба Фигаро. Избранное» (12+), 1 января — детский мюзикл «Новые приключения Буратино» (6+). В «Янтарь-холле» 20 января — спектакль Марии Мироновой («Холоп», «Салют-7», «Статский советник») Woman (16+). В главных ролях — Мария Миронова, Марина Зудина, Ирада Берг и Елизавета Орлова.

Фото: Денис Туголуков, Виталий Невар / Новый Калининград