Вечная русская тайна: как нескучно провести уикенд в Калининграде

Открытие общественного огорода, спектакль в квартире художницы, попытка взглянуть на Калининград глазами Иосифа Бродского, детские песенки во взрослом баре и сказка о замерзшем русском городе, из которого никто не может выбраться, потому что медведь перегрыз электрический кабель — по традиции рассказываем об интересных событиях ближайшего уикенда.

В арт-пространстве «Барн» на Каштановой аллее, 1а решили открыть общественный огород — тихий уголок природы посреди города, где можно не только наблюдать за природными процессами, но и самим принимать в них участие. Проект запустят вместе с выставкой «Лес — Сад» (6+) 22 марта в 19:00. «Мы предложили художникам из разных городов России и даже зарубежья вместе с нами порассуждать о феноменах леса и сада, столкнуть их в одном пространстве, а, может, напротив, объединить», — рассказывают о проекте кураторы.

22 марта в 20:00 Black Bulls & Вася Меркьюри (18+) будут старательно притворяться группой Scorpions в обновленном «Бастионе» на Дзержинского, так что начинайте повторять тексты песен Still Loving You и Wind of Change. Российский электронщик Summer of Haze (18+), беззастенчиво называющий себя основателем жанра weedwave, выступит 23 марта в 19:00 в клубе Ravelin на проспекте Калинина. В «Месте силы» 23 марта в 20:00 — Sadovsky Band (18+) c каверами на «Аффинаж» и «Быдлоцикл», а 24 марта Калининградский стендап-клуб устроит в баре открытый микрофон для комиков (18+).

В клубе «Склад» 22 марта в 22:00 проект MEFLU (18+) проводит вечеринку Trash 2017 (18+), посвященную 2017 году, и предлагает «окунуться в то легендарное время и пофлексить под знаменитые треки». За пультом — DJ Fleepy и Nikilenjo. 23 марта в 21:00 DeadWoodsBlues (18+) представят на «Складе» хиты «самого забористого рок-н-ролла всех времен и народов». В «Форме» 23 марта в 19:00 — пост-панк и дарквейв от группы «Гибель сада» (18+).





В «Баре Советов» 22 марта в 21:00 Миша из Hellomishel замиксует в диджей-сете «Миша жмет на Play» (18+) самые разные музыкальные жанры — от рэпа и соула до кантри и детских песенок. 23 марта Вика Серебрякова и компания (18+) постараются превзойти «Короля и шута», «Арию» и «Порнофильмы». Завершатся выходные в «Баре Советов» уже традиционным стендап-концертом творческого объединения «Не такие» (18+).

В светлогорском «Янтарь-холле» 22 марта в 19:00 «золотой голос» Enigma Эндрю Дональдс (6+) исполнит знаменитые композиции группы и сольные хиты. 24 марта в 17:00 в театре эстрады выступит театр балета Бориса Эйфмана (12+) с фрагментами из спектаклей «Анна Каренина», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторону греха», «Чайковский. Pro et Contra», «Русский Гамлет», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» и др.

В Кафедральном соборе 24 марта — концерт «Диалоги королей» (6+), а именно — самых ярких представителей эпохи барокко — Баха и Вивальди. На сцене — лауреаты международных конкурсов Сергей Полтавский (виола д’амур) и Маргарита Еськина (орган). В филармонии в эти выходные пройдет серия концертов фестиваля для детей и юношества «Музыкальная весна» (0+), участие в котором примут учащиеся детских музыкальных школ Калининграда.

В квартире художницы-этнографа Ольги Дмитриевой в старом немецком доме в центре города в эту субботу будет многолюдно. Здесь представят спектакль «Лес. Свое» (18+) о поиске своего места — как в философском смысле, так и в географическом. Ольга Дмитриева никого не играет, она рассказывает о себе и своей семье, ярких воспоминаниях детства, важных встречах и выборах. «Неслучайно спектакль происходит в частном пространстве квартиры, авторы исследуют понятие „своего собственного“: своего я, своего дела, своего места», — говорится в анонсе театрального объединения <НРЗБ>.





В «Доме китобоя» все еще можно увидеть спектакль-променад «Открытка из города К.» (16+), вдохновленный командировкой Иосифа Бродского в Калининградскую область. Драматург Сергей Самойленко собрал текст пьесы из эссе и стихов Иосифа Бродского, обрывков его воспоминаний, свидетельств современников, исторических документов о Кенигсберге-Калининграде и горстки вымысла. На город он попытался взглянуть глазами поэта и найти рифмы в его настоящем и прошлом, этике и эстетике Бродского и Канта, балтийских болотах и венецианских каналах. режиссером «Открытки из города К.» стал штатный постановщик БДТ им. Товстоногова Степан Пектеев.

Он же — автор большой премьеры в Калининградском областном драматическом театре, посвященной другому поэту — Александру Пушкину. Спектакль «Наше всё» (16+) представят 23 и 24 марта в 18:00. «На сцене современная версия Царскосельского лицея — школа для одаренных детей. Здесь изучают литературу, музыку, театр, искусство кино, и готовят будущих художников, поэтов, филологов и музыкантов. С одноклассниками случается всё, что может случиться с подростками: дружба, конфликты, первая любовь, подготовка к экзаменам, вечеринки, мучительный выбор дальнейшего пути, наставления учителей и назидания родителей, — говорится в анонсе. — Близится выпускной, ребята сочиняют свой прощальный спектакль по мотивам пушкинских сказок. Руслан, Людмила, царь Салтан, три девицы под окном, лебедь белая, коршун, русалка, чёрт... Но внезапно в школьные будни вмешиваются загадочные события. Санёк, играющий в выпускном спектакле главную роль, проваливается в свои сны. Границы реальности и воображаемого размываются». В драмтеатре обещают размышления о человеческой природе, взаимоотношениях молодости и старости, зависти и любви, русской культуре и «нашем всём».

Театральная лаборатория «Акт Опус» тоже сыграет на этих выходных замысловатую сказку, но, кажется, куда более мрачную. Спектакль «Черная пурга» (16+) представят 23 марта в 19:00 в Доме молодежи на Октябрьской, 76. «Однажды в далёком городе Н. медведь перегрыз интернет-кабель и господин Свердлов не смог улететь обратно в Москву, чтобы заснуть в своей уютной постели. Теперь ему нужно найти медведя и починить проводку, чтобы заработали аэропорт или хотя бы вокзал, но город Н. так просто не отпустит своего гостя», — обещает синопсис. Действие в пьесе Анастасии Букреевой разворачивается где-то между замерзших улиц, бара и кладбища. «Сам термин „чёрная пурга“ появился в Норильске в 1957 году, когда метель превратилась в ураган, — поясняют авторы постановки. — Из домов нельзя было выходить из-за минимальной видимости, но все выходили из-за вечной русской тайны».