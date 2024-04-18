Караоке для Канта: как провести выходные в Калининграде

Попробовать любимые блюда Канта, увидеть прижизненный портрет Канта, узнать о любимой музыке Канта, посмотреть на рукописи Канта и увидеть инсталляцию звёздного неба в честь Канта — рассказываем о том, как провести выходные в Калининграде. Как вы поняли, скрыться от 300-летия великого философа не получится.

Дополнено: организаторы перенесли открытие ярмарки на 23 апреля.

На острове Канта 20 апреля начинает работу гастрономическая ярмарка (0+) в честь 300-летия Иммануила Канта. Ее участники предложат собственные вариации любимых блюд философа. Обещают треску во всех видах, колбаски с тушеной капустой, пасту из сельди с яблоком, лосося и балтийского угря, люля-кебаб из трески, щуки, судака и даже картошки. Для самых смелых организуют турнир по караоке (доподлинно неизвестно, как к этому виду досуга относился философ).

Также в эти выходные после восьми месяцев ремонта и реэкспозиции откроется Музей Канта в Кафедральном соборе (12+). Предпоказ обновленной экспозиции пройдет 21 апреля в 22:00. Изменения коснулись всех залов, но наиболее глобальными стали прямо под крышей, где открывается экспозиция «Гений места — гений мира» с видеоинсталляцией звездного неба, распростертого над головой. Свою жизнь в башне Кафедрального собора начнут и продолжат антикварные предметы, нумизматические коллекции и прижизненные издания трудов философа.

С лекцией «Музыка Канта» (12+) 21 апреля в 22:00 в Кафедральном соборе выступит музыковед, главный редактор журнала «Музыкальная академия», пианист группы OQJAV Ярослав Тимофеев. В литературе часто встречается утверждение, что философ не любил музыку. Это, считают авторы лекции, может шокировать: «Как один из самых умных людей в истории мог пройти мимо самого утонченного искусства?». Парадокс и станет главной темой лекции. Музыковед расскажет, как в действительности были устроены отношения Канта с музыкой, проанализирует его высказывания об искусстве звуков и попытается понять, почему унисон между музыкой и великим философом был невозможен. Вход на лекцию свободный, но надо забронировать места.

В Историко-художественном музее немецкому философу посвятили сразу две выставки. Экспозиция «Иммануил Кант. Время и место» (6+) рассказывает о восприятии философа в русской культуре и искусстве XIX-XXI веков. Первая часть выставки — «Время» — посвящена влиянию Канта на искусство. Вторая — «Место» — объединит портреты философа, его рукописи, личные вещи, а также документы и книги, связанные с научной деятельностью Канта.

Выставка «Разум, мораль, свобода. Иммануил Кант и Лев Толстой. К 300-летию философа» (6+) рассказывает о взаимоотношениях Льва Толстого к трудам Канта. Из всех отечественных писателей именно автор «Войны и мира» проявлял к немецкому философу и его взглядам особый интерес на протяжении нескольких десятилетий. Толстой был знаком с «Критикой чистого разума», «Критикой практического разума», «Религией в пределах только разума», поэтому осмысление идей Канта сыграло свою роль в создании многих философских трудов Толстого.

В Музее изобразительных искусств на этих выходных можно будет увидеть прижизненный портрет Иммануила Канта на выставке одной картины «Кант. Калининград — Кенигсберг» (0+). Портрет датируется 1768 годом. Его автор — немецкий художник Иоганн Готлиб Беккер. С ним ассоциируют несколько изображений Иммануила Канта. Самое известное находится в Национальном музее Шиллера в Марбахе-на-Неккаре (Германия). В Калининграде представят идентичный портрет, который попал в коллекцию Пермской государственной художественной галереи в 1950-е годы из частных рук без обозначения автора. «Исследователи-искусствоведы, историки и философы едины во мнении, что Кант написан именно Беккером», — отметили в Музее искусств.







На «Вагонке» 19 апреля в 20:00 выступят Илья Хвостов и группа «МЫсли вслух» (16+), 20 апреля в 20:00 в клубе устроят «Русский рок трибьют пати — 2» (18+) — Hat-n-beards исполнят каверы на «Кино», «Чайф», «Ленинград», «Ляписа Трубецкого», «Мумий Тролля», «Король и шута», «Танцы минус» и др. В «Ялте» 19 и 20 апреля в 19:00 пройдет финал музыкального проекта «Перспектива. Новые ритмы» (18+) от радио Maximum.

В клубе «Склад» 20 апреля в 22:00 ждут DMC BoB и Dj EwellicK (18+). «Эти двое умеют раскачивать. DMC BoB — один из лучших МС Калининграда, который также успешно выступал в разных городах как DJ. EwellicK — музыкант и саунд-продюсер, чьи работы в регулярной ротации на федеральных радиостанциях, его работами открывался VK Fest, а так же он неоднократно попадал в 1001 Tracklist», — уверяет анонс.

В обновленном «Бастионе» на Дзержинского 19 апреля в 20:00 Black Bulls и Вася Меркьюри устроят трибьют «Арии» (18+). На следующий день, 20 апреля в 20:00, здесь выступит группа «Капитан Лис» (18+) с «настоящим панком без границ и цензуры» и при поддержке танцевального коллектива Amber Tribe. Но вечер будет длинным, его продолжит Dark RAve Metal Night (18+) — создатели фестиваля «Янтарная кислота» представят свой свежий музыкальный эксперимент, который должен понравиться любителям тяжёлой электронной музыки. В лайн-апе — Inspira, Rarhael Delacroix и Reactors.

В «Ельцине» 19 апреля проведут аукцион в галерее «Новичок», а после DJ Morrison (18+) покрутит старый и новый пост-панк, «тёплый колдвейв и грязный шугейз». 20 апреля в клубе на Гаражной выступят семь музыкальных коллективов на «Лыфарь фесте» (18+). Среди них — группа «Конъюктура», которую в 2023 году журнал «Собака» включил в число наиболее перспективных петербургских музыкантов.

В «Баре Советов» 19 апреля ждут группу «Коса» (18+) с ее мелодичным инди-попом и нотами босановы. 20 апреля в 22:00 за пультом окажется DJ Pens (18+), обещающий поставить «реальные хиты 80-х от диджея тех времён». По традиции завершат выходные в баре на проспекте Мира комики из творческого объединения «Не такие». 21 апреля в 20:00 они проведут здесь открытый микрофон (18+), где опытные и начинающие ребята проверят свои новые шутки.

Еще один открытый микрофон для комиков (18+) пройдет 21 апреля в 20:00 в баре «Место силы». Там шутить будут адепты Калининградского стендап-клуба.

В «Резиденции королей» 20 апреля в 20:00 выступит резидент «Камеди клаба» на ТНТ Женя Синяков (18+). «Мастер тонкой иронии и смешной аналитики, человек, которого при рождении в темечко поцеловал сарказм и т. д. и т.п. Короче, угарный парень будет выступать», — обещает анонс.





В Балтийском филиале Пушкинского музея (бывш. БФ ГЦСИ) 19 апреля в 18:30 фотограф Юрий Павлов расскажет об истории калининградской фотографии (12+). «Советский Калининград в силу своего географического расположения имел ряд отличий от среднестатистического города страны, — считает художник. — Это не могло не сказаться на формировании его культурных традиций, в том числе и в области фотографии. Моряки привозили пластинки, джинсы, жвачку, но они не привозили журнал „Life“, который был мировым законодателем в области документальной фотографии. Редкую печатную продукцию „из-за бугра“ везли дипломаты, а их среда обитания касалась исключительно столичной жизни. С другой стороны, Калининград имел статус идеологически особенного советского города. Среда обитания его жителя, глазами средств массовой информации, ни в коем случае не могла напоминать довоенное прошлое Кёнигсберга».

20 апреля в бывшем БФ ГЦСИ художник-комиксист Антон Бугай проведет мастер-класс по основам создания манги (12+). Стоимость участия — 800 рублей.

В «Янтарь-холле» после завершения Балтийского культурного форума, темой которого в этом году стала «Философия культуры», не будут вспоминать о Канте. 20 апреля 18:00 здесь представят музыкально-драматический спектакль «Угрюм-река — жизни океан» (16+) по мотивам романа Вячеслава Шишкова в сопровождении музыки Дмитрия Шостаковича. 21 апреля в 15:00 в светлогорском театре эстрады покажут литературно-поэтический спектакль «Сады семирамиды, или Жизнь как она есть» (12+). В этот же день в 18:00 здесь можно будет посмеяться (или нет) над шутками команд КВН, выступающих в ⅛ финала лиги «Запад России» (6+).

В Драмтеатре снова можно будет услышать, как «как далеко в саду топором стучат по дереву» — 19 апреля в 19:00 здесь представят свою версию «Вишневого сада» (12+). 20 апреля в 18:00 труппа сыграет «веселую и светлую историю о „простом“ женском счастье» под названием «Самая счастливая» (16+). 21 апреля в 18:00 в афише — спектакль «Groza» (12+) по мотивам пьесы Александра Островского. Также на этих выходных отправиться в два рейса театральный трамвай с аудиоспектаклем «Путешествие налегке» (16+) о парне из Томска, которого бросает девушка накануне поездки в Калининград, но город быстро лечит его от хандры.

В Музыкальном театре 19 апреля в 19:00 — мюзикл «Великий Гэтсби» (16+) по одноименному роману Фрэнсиса Фицджеральда. 20 апреля в 17:00 — семейный мюзикл «Бременские музыканты» (6+) на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина. 21 апреля в 11:00 — сказка для детей «Волшебное кольцо» (0+).