Следуй за кроликом: чем занять себя в пасхальные выходные в Калининграде

Пасхальная ярмарка на бывшем заводе, лекция современных христианских художников, чуткий инди-поп на закате, рассказы человека-текста и попытка воскресить культовые метал-концерты 90-х — рассказываем, чем заняться в Калининграде в эти майские выходные вне зависимости от ваших религиозных взглядов.

В клубе Yalta 4 мая в 19:00 ждут тяжеловесов отечественного death metal с берегов Сахалина — Autopsy Night (18+). Обещают атмосферу «безумных шоу культовых метал-концертов 90-х годов» и возможность «выплеснуть весь негатив на танцполе под жирнейший саунд».

«Бастион» решил обскакать «Вагонку» с её традиционным съездом фанатов Depeche Mode и 4 мая в 20:00 устраивает собственный трибьют британского синти-поп-коллектива (18+). «Мы специально собрали нашу группу, чтобы играть их лучшие хиты, потому что это великая музыка, мы выросли на ней, она изменила наш мир», — уверяет анонс. 5 мая в 20:00 в «Бастионе» — «Весенний рок-концерт» (18+) с каверами и авторскими песнями от «Делай громче», «Кто-то с кем-то» и Артёма Чурилова.

В «Месте силы» 4 мая в 20:00 Sadovsky band (18+) отыграют программу с песнями «Аффинажа» и «Быдлоцыкла». 5 мая в 20:00 в баре на Галицкого выступят комики из Калининградского стендап-клуба (18+).

«Бар Советов» 4 мая в 20:00 пробует новый для себя формат — artist talk (18+). Художник Александр Дубровский, создающий визуальные работы на основе текста (сам он называет себя «человеком-текстом»), грозится рассказать о своей жизни в музее в подмосковной Коломне. В советское время в этом здании располагалась коммунальная квартира, где бывал писатель Венедикт Ерофеев. Повлиял ли его дух на искусство Александра Дубровского, расскажет сам художник. 5 мая в 20:00 в «Баре Советов» уже традиционный открытый микрофон для комиков из творческого объединения «Не такие» (18+).

В клубе Ravelin 4 мая в 23:00 — тематическая вечеринка, посвященная творчеству группы Crystal Castles (18+). Обещают поставить хиты и редкие треки, ремиксы и музыку, вдохновленную творчеством канадских электронщиков.

В «Янтарь-холле» 5 мая выступит Маргарита Суханкина (18+) с хитами группы «Мираж», переживающей внезапную волну популярности после выхода сериала «Слово пацана» (18+), одним из главных саундтреков которого стала песня «Новый герой».

В торговом квартале «Понарт» 5 мая с 14:00 до 17:00 устраивают пасхальную ярмарку (0+) с песнями и танцами детей и взрослых из калининградских домов культуры. На прилавках — пасхальные сувениры и подарки, традиционные угощения и изделия ручной работы.





5 мая в 16:00 лютеранская церковь из Санкт-Петербурга «Анненкирхе» впервые проведет лекцию (16+) в помещениях «Понарта», где уже летом планируется открытие выставки современного христианского искусства «Сотворение». Арт-директор Анненкирхе Светлана Ивашкевич обещает рассказать о празднике Пасхи доступным языком и без сложных терминов. Вход на лекцию свободный, но необходимо зарегистрироваться онлайн. 16+

В пространстве «Барн» 5 мая в 18:00 устроят аукцион современного искусства (18+). Продавать будут работы с выставки «Лес-Сад», в рамках которой художникам из разных городов России и зарубежья порассуждать о феноменах леса и сада, столкнуть их в одном пространств и, напротив, объединить. После аукциона, на закате, состоится концерт группы «Коса», которая описывает свою музыку как «чуткий инди-поп с элементами босановы».

На Синявинском озере в Янтарном 4 мая отметят День водолаза (0+). В 11:00 около подводного парка развернут выставку водолазного снаряжения и проведут показательные погружения дайверов. Ориентир — центр водных видов спорта «Паруса и весла».

На острове Канта продолжает работу гастрономическая ярмарка под названием «Обед у Канта» (0+). В меню — треска во всех видах, колбаски с тушеной капустой, паста из сельди с яблоком, люля-кебаб из щуки и судака и неизбежные бургеры и шаурма. В качестве бонуса — много (слишком много) картонных Кантов и цитаты философа на каждом углу.

В самом Кафедральном соборе 4 мая в 18:00 — концерт «Диалог через океан» (6+). Это своеобразная беседа двух континентов и двух музыкантов: за хоровым органом — лауреаты международных конкурсов Антонина Воронина и Арсений Ушков. «Диалог ведут семнадцатый век и двадцатый, духовная музыка и джаз, Гендель и Гершвин. Кстати, эти композиторы похожи больше, чем мы думали: оба приобрели славу прежде всего благодаря оркестровым сочинениям и работам для музыкального театра», — утверждается в анонсе. В программе — музыка Генделя, Баха, Вивальди, Бриджа, Бройтигама, Гордони, Манца и Гершвина.

В филармонии 4 мая в 17:00 устроят «Органное таинство» (6+). Органистка Мария Гаврилюк исполнит пасхальные хоралы Баха, сонату Мендельсона, адажио из Симфонии № 2 Рахманинова, «Преображение» из сюиты «Фрески» Короткина, «Величание Пасхи» Свиридова и др. 5 мая в 17:00 — праздничный мини-концерт «Пасхальные хоралы» (6+), отвечать за который будет всё та же Мария Гаврилюк. В получасовой программе — пасхальные сочинения авторов разных эпох.

В Драмтеатре 4 мая в 18:00 — спектакль-нуар «Бульвар заходящего солнца» (16+), среди обязательных элементов которого Голливуд времён прихода звука в кинематограф, атакуемый кредиторами молодой сценарист и звезда немого кино на склоне лет, живущая в иллюзорном мире, где она по-прежнему остается великой актрисой. 5 мая в 18:00 в Драмтеатре разыграют, пожалуй, одну из самых популярных в мире ситуационных комедий — «Номер 13» (16+) Рея Куни.

Сцену Музыкального театра в эти выходные займет Липецкий государственный академический театр драмы имени Л. Толстого: 4 мая в 13:00 — «Маленький принц» (12+), в 17:00 — комедия «Пришел! Увидел! Полюбил!» (12+) по мотивам чеховский шуток, 5 мая в 17:00 — концерт «Весенний карнавал» (12+) с песнями российской и советской эстрады.

Фото: Юлия Власова, Денис Туголуков / Новый Калининград