«Рок ради жизни», «Джаз в филармонии» и единоборства: афиша на выходные

Благотворительный музыкальный фестиваль «Рок ради жизни» в «Ялте», концерт барнаульской группы «Комната культуры» на «Вагонке», заключительные мероприятия фестиваля «Джаз в филармонии», благотворительная экскурсия «Кёнигсбергский трамвай — назад в прошлое» и турнир по смешанным единоборствам в ДС «Янтарный». В традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как интересно и с пользой провести время в выходные.



В преддверии Дня философии в Музее янтаря 15 ноября в 16:00 начнётся бесплатная лекция «Янтарь: новые возможности» (16+), её проведет сотрудник музея Геннадий Семёнов. «Лектор рассмотрит балтийский самоцвет так, как бы это сделал немецкий философ, описывая сущность самого явления, а не восприятие его человеком. В ходе лекции специалист музея перенесёт своих слушателей в мир, в котором сама Природа определила сущность янтаря, где он существует совершенно независимо, „сам по себе“, без присвоения ему человеком коммерческих характеристик», — рассказали в музее.

Во Дворце спорта «Янтарный» 15 ноября состоится турнир по смешанным единоборствам (6+), где спортсмены на ринге продемонстрируют зрителям свои мастерство и отвагу. В рамках турнира пройдет 12 боёв, участие примут и любители, и профессионалы смешанных единоборств. Событие начнется в 17:00.





15 ноября в 18:00 на сцену «Вагонки» выйдет молодая авторская группа из Барнаула «Комната культуры» (12+), солист которой, Евгений Трофимов, — победитель телепроекта «Фабрика звёзд» и сонграйтер многих известных артистов. «Комната культуры» имеет более двух миллионов прослушиваний на «Яндекс Музыке», а их песня «Поезда» стала гимном путешественников, утверждают организаторы концерта. В рамках осеннего тура музыканты впервые посетят Калининград с концертом, который, обещают, никого не оставит равнодушным.

В этот же вечер в 20:00 в клубе «Склад» прозвучит трибьют-концерт Linkin Park от «Мантра Бэнд» (18+). Здесь прозвучат старые и новые хиты не только с мужским вокалом, но и с женским. «Не пропустите это яркое и драйвовое событие!» — призывают зрителей.





В субботу, 16 ноября, в 18:00 в клубе «Ялта» начнётся благотворительный музыкальный фестиваль «Рок ради жизни» (18+) в поддержку тяжелобольных детей. Организаторы обещают «тяжёлое» звучание: выступать будут калининградские рок-группы, играющие индастриал-метал, хардкор, рэпкор и другое. «Для вас сыграют: Ч. К., ELECTROLIZE, НЕРЕИДА, KLIM, Slipknot Tribute KGD, CONQUESTER, Чупакабра, Perverts, CAPTAIN BIGZOD», — обещают организаторы. Стоимость входного билета — 700 рублей. На фестивале также проведут благотворительный аукцион и сбор средств в поддержку подопечных Благотворительного центра «Верю в чудо».

Благотворительная экскурсия «Кёнигсбергский трамвай — назад в прошлое» пройдет 16 ноября в 11:00 (0+). Дина Лях расскажет историю трамвая от первой конки в Кёнигсберге до первого электрического трамвая в самом Калининграде. Часть собранных средств с экскурсии пойдёт в помощь приюту «Дом одиноких кошек», рекомендованный благотворительный взнос 500 рублей. Место встречи — пересечение Карла Маркса и Комсомольской, завершается экскурсия на пересечении Советского проспекта и улицы Кирова. Продолжительность составит 1,5 часа.





К 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина в «Янтарь-холле» покажут оперу в концертном исполнении «Евгений Онегин» (6+), которую представит Московский государственный симфонический оркестр. Музыкальным руководителем и дирижёром стал заслуженный артист России Иван Рудин, а режиссёром концертного исполнения — Алексей Смирнов. Действующие лица сыграют солисты ведущих театров Москвы. Продолжительность оперы составит 2 часа 20 минут вместе с антрактом.

В филармонии на выходных пройдут заключительные мероприятия международного фестиваля «Джаз в филармонии», который стартовал 9 ноября (12+). 16 ноября в 18:00 перед публикой предстанет мощная сборная молодых джазовых талантов — ансамбль студентов и педагогов Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского «Звук» и джазовый ансамбль «Акцент», состоящий из студентов и преподавателей Калининградского областного музыкального колледжа имени С.В.Рахманинова. А 17 ноября в 18:00, под занавес фестиваля, любители джаза станут свидетелями увлекательной «звездной» дуэли «К роялю, сэр!» Два уникальных джазовых пианиста — народный артист России Даниил Крамер и лауреат международных конкурсов Валерий Гроховский — дружески сразятся на роялях.

В Доме офицеров Балтийского флота в субботу и воскресенье пройдут спектакли режиссёра-постановщика В.Н.Прудниковой (0+). 15 ноября ноября в 19:00 в Центре культуры и досуга в Гурьевске пройдет спектакль молодёжного драматического театра «Браво-Бис» по мотивам комедии А.П.Чехова «Медведь». А 17 ноября в 11:00 в Доме офицеров Балтийского флота народный драматический театр «Браво-Бис» представит романтическую комедию с детективным уклоном «Камень в доме». Вход на оба спектакля свободный.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»