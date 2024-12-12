Новогодние сказки, волейбол и КВН: афиша Калининграда на выходные

Хореографические сказки «Снежная королева» и «Щелкунчик» в светлогорском «Янтарь-холле», концерт Линды на «Вагонке», волейбольный матч между «Локомотивом» и «Минчанкой» в ДС «Янтарный», финальная игра сезона студенческой лиги КВН в ДК «Машиностроитель», последний театральный марафон «Нетеатра» в «Катарсисе» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как не пропустить самые яркие события предстоящих выходных.



В пятницу, 13 декабря, в Музее янтаря откроется экспозиция «Металлические метаморфозы» (12+), на которой продемонстрируют работы выпускников Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица — легендарной «Мухи». На выставке будут представлены современные художественные объекты: ювелирные украшения; кабинетная пластика в технике литья и дифовки, эмали, техники травления и патинирования, гальванопластики; ножи для писем с использованием дамасской стали и термического оксидирования — весь комплекс традиционных и современных способов работы с металлом. Работа выставки продлится до 23 февраля 2025 года.

В выходные посетить можно также традиционную новогоднюю выставку «Щелкунчик и другие новогодние истории», которая 5 декабря открылась в Музее изобразительных искусств (0+). В этом году экспозиция состоит из нескольких больших блоков: открытки и новогодние игрушки из фондов музея, современная книжная иллюстрация, коллекция графики мастеров из Санкт-Петербурга и Эстонии, а также «живые картины» Лизы Анисимовой. «Самое главное в выставке каждый год — то, что мы представляем новые имена. Тема Гофмана и Щелкунчика существует уже много лет, несколько поколений художников, иллюстраторов создают свои работы. Наша задача заключается в том, чтобы показать, как одни и те же сюжеты видятся разными современными авторами», — рассказала заместитель директора по развитию Маргарита Маслобойникова.





В «Бастионе» 13 декабря в 20:00 начнётся акустический концерт Андрея Грейчайника — лидера группы «Дороги меняют цвет!» (16+). «Концерт уникален тем, что на нём вы услышите и совсем новые песни, и всеми любимые хиты ДМЦ, такие как „Смеяться в лицо“, „А на улице мороз“ и другие! ДМЦ — яркий представитель отечественной рок-сцены, ведь глубина текстов ставит солиста Андрея Гречайника в один ряд с лучшими рок-поэтами» — утверждают организаторы.

13 декабря в пицца-баре «Форма» на Гаражной, 2, свою музыкальную программу представит джаз-квинтет Trinket. Выступление начнётся в 21:00 (18+). Стоимость входа — 300 рублей.

В клубе «Ялта» 13 декабря в 18:00 выступит Enina — блогер, тик-токер, певица и исполнительница треков, некоторые из которых стали трендовыми в соцсетях (16+). Это «Я люблю», «Кажется я», «Мэтч». Начало мероприятия в 18:00, певица появится на сцене в 20:00. А 14 декабря здесь же впервые выступит московская панк-рок-группа, образованная в 2013 году, — Nagart (16+). «Оборотни и призраки, короли и домовые — завораживающие мистические истории группы Nagart, обрамленные дерзким панк-роком, не оставляют равнодушным ни одного слушателя», — говорится в анонсе. Концерт начнётся в 19:00.





В субботу, 14 декабря, на «Вагонке» в 20:00 появится Линда — певица, которая продала более 5 миллионов экземпляров альбомов в России, два из которых стали «платиновыми», и 9 раз получала титул «Певицы года» (18+). На сольном живом концерте Линды и её творческой команды обещают «ни с чем не сравнимое живое энергетическое действо, которое не оставит равнодушным ни одного пришедшего на него поклонника». Будут исполнены как песни из нового альбома «ДНК Мира», так и любимые хиты из всего творческого пути.

Во Дворце спорта «Янтарный» 14 декабря в 18:00 начнётся волейбольный матч между женскими командами калининградского «Локомотива» и «Минчанки» (0+). Игра пройдёт в рамках 14 тура женской Суперлиги. Первый круг матчей женской Суперлиги «Локомотив» закончил в тройке лидеров. Турнирное положение клуба определилось после домашней победы над «Динамо Краснодар».





Академический театр танца «Гжель» представит хореографические сказки в «Янтарь-холле» 14 и 15 декабря. Спектакль «Снежная королева», балетмейстер-постановщик которого — заслуженный деятель искусств РФ и народный артист Республики Татарстан Георгий Ковтун, покажут 14 декабря в 15:00 и 15 декабря в 12:00 (6+). А 14 декабря в 18:00 и 15 декабря в 17:00 на сцене в постановке заслуженного работника культуры РФ Екатерины Мироновой продемонстрируют сказку «Щелкунчик» (6+).

15 декабря в «Бастионе» пройдет концерт лидера группы «Обе-Рек» Дениса Михайлова (16+). «Светлая романтика современного рока, интеллектуальная поэзия, запоминающиеся с первого раза мелодии и круг людей, которые говорят с тобой на одном языке — это атмосфера концертов основателя и идеолога группы ОБЕ-РЕК Дениса Михайлова», — рассказывают организаторы. Выступление начнётся в 19:00.

В ДК «Машиностроитель» в воскресенье, 15 декабря, в 18:00 стартует финальная игра сезона Городской студенческой лиги КВН «Золотой осьминог» (0+). Лучшие команды представят номера и сразятся за титул чемпиона и поездку на Международный фестиваль КВН в Сочи. Своими выступлениями будут веселить команды «Окей» (БФУ им. Канта), «Это самое» (КФ РУК), «Джим Керри» (КФ МФЮА) и «Женский приговор» (БФУ им. Канта).