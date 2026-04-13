Космос, красота и декокт: как Музей Мирового океана отметил свой день рождения

В минувшее воскресенье, 12 апреля, Музей Мирового океана отметил свой 36-й день рождения. Корреспондент «Нового Калининграда» побывал в еще не открытой для посетителей «Лаборатории Космоса и Земли», попытался вместе с президентом музея Светланой Сивковой представить, как рождалась наша Вселенная, и попробовал декокт по рецепту Андрея Болотова.



Церемония началась с открытия нового объекта — памятной доски «Набережная исторического флота», посвященной судам, которые внесли вклад в развитие и становление Калининградской области, а именно — учебно-парусным судам «Седов» и «Крузенштерн», плавбазе «Юрий Долгорукий», дизель-электроходу «Обь», БМРТ «Казань», научно-исследовательским судам «Академик Курчатов» и «Академик Мстислав Келдыш».





Президент музея Светлана Сивкова в своей речи обратила внимание на то, что никогда раньше день рождения музея, который, как и День космонавтики, отмечается 12 апреля, не приходился ещё и на Пасху. «Тридцать шесть лет — самый красивый возраст, — высказала уверенность она. — Это возраст зрелости, возраст мудрости, возраст красоты. Возраст понимания того, что происходит на этом свете и куда тебе дальше идти, как тебе дальше расти». Ну, а пока гостям показали, что уже «выросло». В первую очередь, конечно, корпус-шар «Планета Океан», который открылся в августе прошлого года, провели небольшую экскурсию по еще не до конца готовой «Лаборатории Космоса и Земли». По словам Сивковой, для посетителей она станет доступна в этом году.

Старший научный сотрудник отдела природы Людмила Гимбицкая попыталась рассказать, как все это будет выглядеть. Сделала она это довольно живо, эмоционально. Сивкова даже заметила, что её рассказ немного похож на экскурсии по бывшей Королевской горе. Ведь ничего из того, о чем они рассказывают гиды, там нет — ни замка, ни даже Дома Советов, но всё ведь это можно представить, вообразить. Было бы желание! Сама Сивкова тоже активно будила фантазию гостей. «Здесь будет самый красивый экран», — сообщила она и показала на потолок. По ее задумке, смотреть на него надо, лежа на спине. Для этого есть специальный большой диван.





«Я каждый день это репетирую и пытаюсь объяснить строителям, что у них всё не так сделано, — призналась она. — Но я наконец поняла, как надо. Вот я сейчас лягу, а ты, Люда, рассказывай, что я буду видеть». «Вы улетаете в космос, вы пролетаете Вселенные и доходите до точки Большого взрыва, — начала описывать Людмила Гимбицкая. — Вот он случился, и пошёл отсчёт рождения нашей Вселенной. Вы видите, как рождаются галактики, как рождаются туманности! А потом возвращаетесь на свою родную точку».

Вообще же в этой лаборатории обещают много, с одной стороны, забавных, с другой — обучающих аттракционов. Например, там есть весы (правда, пока неработающие), с помощью которых посетители смогут узнать, сколько они весят на разных планетах. Отельер Марина Друтман, увидев их, с иронией заметила, что у неё в ванной стоят примерно такие же. Но модели Солнечной системы у неё дома точно нет. Огромные шары планет свисают с потолка и выглядят весьма эффектно. Однако любоваться ими нужно осторожно. Особенно высоким людям: можно задеть головой кольца Сатурна и увидеть, как вылетают звезды из глаз.

В «Лаборатории красоты», которая находится на другом этаже или, как предпочитают говорить в музее, «палубе», внимание Марины Друтман привлекла коллекция песка с пляжей разный стран и континентов. Она заметила, что внесла весомый вклад в эту коллекцию. «Мы привозили песок из Исландии, с Сейшел, из Намибии, еще откуда-то, — уточнила она корреспонденту „Нового Калининграда“. — Последний раз привезли немного песка из египетской Гизы — из места, где стоят пирамиды».

Торжество продолжилось на «Капитанском мостике» — он же библиотека, откуда открывается потрясающий вид на город. Там на небольшой сцене был выставлен корабельный винт, на котором есть подписи многих известных людей. Например, Алексея Леонова, Александра Городницкого, Анатолия Сагалевича и многих других. В воскресенье, 12 апреля, подписей стало на три больше. Свои автографы поставили драматург и писатель Евгений Гришковец, директор ООО «Фертоинг», член попечительского совета Русского географического общества Калининградской области Артём Мельников и инженер-гидрограф, почётный полярник Сергей Самоненко.

А еще гостям представили новое издание книги, в которой собраны записки Андрея Болотова — русского ученого, просветителя, энциклопедиста, писателя, одного из первых учёных-агрономов и парковых архитекторов. Болотов служил в Кёнигсберге с апреля 1758 года по март 1762 года в канцелярии русских губернаторов в годы Семилетней войны и оставил очень интересные свидетельства о городе, в котором мы сегодня живем.

Но дело одной презентацией книги не ограничилось. Заведующая историко-культурным центром «Великое посольство» в Королевских воротах (рядом с которыми стоит памятный знак Болотову) Юлиана Нефедова угостила гостей декоктом (травяным взваром) по рецепту Болотова. Приготовить его, впрочем, было непросто. «Необходимо взять одну часть шалфея, часть ромашки и две части буквицы, — рассказала Юлиана Нефедова. — И с буквицей возникли проблемы, потому что в Калининградской области она не растет, её нам пришлось заказывать из Тулы. Слава маркетплейсам!»

По словам «хозяйки» «Королевских ворот», декокт крайне полезен. Болотов пил его регулярно и, возможно, поэтому дожил до весьма преклонных лет, совсем немного не дотянув до своего 95-летия. «Кто знает, может, мы нашли рецепт долголетия», — предположила Юлиана Нефедова и пригласила гостей на дегустацию. Трудно сказать, насколько полезен болотовский декокт, возможно, он действительно обладает какими-то чудодейственными свойствами. Очевидно только, что Музею Мирового океана рецепт долголетия известен. Идут года, а он только хорошеет. Хочется пожелать ему счастливого плавания.

Текст: Кирилл Синьковский, фото автора и Музея Мирового океана